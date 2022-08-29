Нападающий Фисенко стал хоккеистом «Металлурга»

Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на один год.

Фисенко является уроженцем Магнитогорска, на старте карьеры играл в юниорских североамериканских лигах, в России выступал за новокузнецкий «Металлург», новосибирскую «Сибирь», хабаровский «Амур», владивостокский «Адмирал», казанский «Ак Барс» и омский «Авангард», с которым доходил до финала Кубка Гагарина в 2019 году. В составе сборной России становился серебряным призером юниорского чемпионата мира (2008).