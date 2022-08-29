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14:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нападающий Фисенко стал хоккеистом «Металлурга»

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Нападающий Михаил Фисенко заключил контракт с финалистом последнего розыгрыша Кубка Гагарина магнитогорским «Металлургом», сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Динамо М
Металлург
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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне в составе московского «Динамо» Фисенко провел 39 матчей и набрал 10 очков (4 гола + 6 передач).

Фисенко является уроженцем Магнитогорска, на старте карьеры играл в юниорских североамериканских лигах, в России выступал за новокузнецкий «Металлург», новосибирскую «Сибирь», хабаровский «Амур», владивостокский «Адмирал», казанский «Ак Барс» и омский «Авангард», с которым доходил до финала Кубка Гагарина в 2019 году. В составе сборной России становился серебряным призером юниорского чемпионата мира (2008).

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