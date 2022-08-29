Три белорусских хоккеиста подписали контракты с минским «Динамо»

Двусторонние соглашения с «зубрами» заключили Мирослав Михалев (2003 г. р.), Егор Игнатенко (2003) и Степан Звягин (2004). В минувшем сезоне юные форварды выступали за «Динамо-Молодечно» в экстралиге и «Минских зубров» в высшей лиге. Мирослав Михалев ранее имел с «Динамо» пробный контракт и даже провел один матч в КХЛ. Что касается Степана Звягина, то нынешним летом хоккеист отметился заброшенной шайбой в ворота санкт-петербургского СКА на предсезонном турнире.