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20:11 (мск), источник: БЕЛТА

Три белорусских хоккеиста подписали контракты с минским «Динамо»

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» объявило о подписании контрактов с тремя молодыми белорусскими игроками, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Динамо Мн
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Двусторонние соглашения с «зубрами» заключили Мирослав Михалев (2003 г. р.), Егор Игнатенко (2003) и Степан Звягин (2004). В минувшем сезоне юные форварды выступали за «Динамо-Молодечно» в экстралиге и «Минских зубров» в высшей лиге. Мирослав Михалев ранее имел с «Динамо» пробный контракт и даже провел один матч в КХЛ. Что касается Степана Звягина, то нынешним летом хоккеист отметился заброшенной шайбой в ворота санкт-петербургского СКА на предсезонном турнире.

Первый матч в регулярном чемпионате нового сезона Континентальной хоккейной лиги столичное «Динамо» проведет 3 сентября против «Барыса». Встреча пройдет на «Минск-Арене» и стартует в 16.30.

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