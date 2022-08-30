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Хоккей. КХЛ. Все результаты
15:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Шведских хоккеистов из КХЛ перестанут вызывать в сборную страны

Шведская хоккейная ассоциация перестанет вызывать в сборную страны игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает газета Expressen.

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Источник: Reuters

«Это решение посылает важный сигнал хоккейной Швеции и миру, потому что речь идет о наших фундаментальных ценностях», — заявил глава ассоциации Андерс Ларссон, добавив, что это решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее проблемы с трансфером в клуб КХЛ возникли у латвийского вратаря Яниса Калниньша. Федерация хоккея Латвии заблокировала его переход в «Амур» из-за закона, по которому латвийским спортсменам и тренерам не разрешается участвовать в соревнованиях, проводимых в России и Белоруссии. 27 августа Калниньш получил официальное разрешение на выступления в лиге.

В сезоне-2022/2023 в КХЛ выступают шесть шведских игроков: Робин Пресс («Северсталь»), Юхан Маттссон («Автомобилист»), Виктор Сведберг («Авангард»), Якоб Лилья («Динамо» Москва), Адам Рейдеборн и Фредрик Клаэссон (оба — ЦСКА).

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