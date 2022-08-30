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18:20 (мск), источник: БЕЛТА

Американский хоккеист Джозеф Душак стал игроком минского «Динамо»

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» объявило о подписании контракта с американским защитником Джозефом Душаком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Динамо Мн
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Два предыдущих сезона 25-летний защитник выступал в Американской хоккейной лиге за «Торонто Марлис». Всего в регулярных чемпионатах второй по силе лиги Северной Америки Душак провел 111 матчей, в которых заработал 82 (14+68) результативных балла. Также на счету Джозефа одна шайба в четырех поединках плей-офф. В прошлом году американец выдал показатель полезности «+3», стал вторым защитником-бомбардиром АХЛ, а по итогам сезона-2021/22 был включен во вторую символическую сборную звезд.

Первый матч в регулярном чемпионате нового сезона Континентальной хоккейной лиги столичное «Динамо» проведет 3 сентября против «Барыса». Встреча пройдет на «Минск-Арене» и стартует в 16.30.

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