Американский хоккеист Джозеф Душак стал игроком минского «Динамо»

Два предыдущих сезона 25-летний защитник выступал в Американской хоккейной лиге за «Торонто Марлис». Всего в регулярных чемпионатах второй по силе лиги Северной Америки Душак провел 111 матчей, в которых заработал 82 (14+68) результативных балла. Также на счету Джозефа одна шайба в четырех поединках плей-офф. В прошлом году американец выдал показатель полезности «+3», стал вторым защитником-бомбардиром АХЛ, а по итогам сезона-2021/22 был включен во вторую символическую сборную звезд.