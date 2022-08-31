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10:44 (мск)

Челябинский «Трактор» представил команду на масштабном WINLINE FEST

В минувшие выходные в Челябинске прошла красочная презентация «Трактора».

Трактор
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Площадка возле КРК «Мегаполис» была оформлена в черно-бело-оранжевые цвета с архитектурной доминантой в виде колеса обозрения, на котором было показано первое в истории города проекционное шоу на открытом объекте.

Партнером фестиваля выступила компания Winline — новый партнер клуба «Трактор».

На сцене выступили супер-популярный рэпер Feduk, звезда Tik-Tok Егор Шип, а также участники Black Star — Кирилл Скрипник и Slame.

Главным событием TRAKTOR WINLINE FEST стала презентация нового состава хоккейного «Трактора» сезона 2022/2023, который выступит в новом сезоне КХЛ.

Был представлен каждый игрок нынешнего состава «Трактора», в том числе, новички — Антон Бурдасов, вернувшийся играть в родной город спустя десять лет, Петр Хохряков, Илья Проскуряков, Александр Шепелев. Бурдасов вышел на сцену со своим сыном Ильей.

Гости праздника стали участниками множества хоккейных активностей, а счастливчики выиграли сезонные абонементы на матчи «Трактора».

Ведущими мероприятия стали Руслан Мазитов и Елизавета Смолина, которые на протяжении всего фестиваля не давали болельщикам заскучать.

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