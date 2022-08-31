Плей-офф нового сезона КХЛ пройдет в прежнем формате

Структура проведения второй части чемпионата была согласована КХЛ и Федерацией хоккея России. Ранее глава лиги Алексей Морозов заявил, что КХЛ планирует определиться с форматом плей-офф к середине сентября.

«В сезоне-2022/23 плей-офф КХЛ пройдет в прежнем формате, когда в финале Кубка Гагарина сыграют лучшие команды Западной и Восточной конференции. Данный формат используется в лиге с сезона-2009/10. Вопрос об изменении формата проведения плей-офф КХЛ, начиная с сезона-2023/24, будет дорабатываться рабочей группой в течение сезона», — говорится в заявлении.