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11:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Плей-офф нового сезона КХЛ пройдет в прежнем формате

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23 пройдет в прежнем формате, сообщается на сайте турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Структура проведения второй части чемпионата была согласована КХЛ и Федерацией хоккея России. Ранее глава лиги Алексей Морозов заявил, что КХЛ планирует определиться с форматом плей-офф к середине сентября.

«В сезоне-2022/23 плей-офф КХЛ пройдет в прежнем формате, когда в финале Кубка Гагарина сыграют лучшие команды Западной и Восточной конференции. Данный формат используется в лиге с сезона-2009/10. Вопрос об изменении формата проведения плей-офф КХЛ, начиная с сезона-2023/24, будет дорабатываться рабочей группой в течение сезона», — говорится в заявлении.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2022/23 стартует 1 сентября и продлится до 26 февраля 2023 года, после чего начнутся игры стадии плей-офф. Регулярный чемпионат включает в себя 164 игровых дня и 748 матчей. Каждый клуб проведет по 68 игр, что является рекордом для регулярных чемпионатов.

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