Континентальная вне Европы: КХЛ стартует без западных команд

В четверг, 1 сентября, матчем между действующим обладателем Кубка Гагарина московским ЦСКА и его соперником по финалу плей-офф прошлого сезона «Металлургом» стартует 15-й сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он будет первым после выхода из чемпионата хельсинского «Йокерита» и рижского «Динамо». Из европейских стран помимо России теперь в КХЛ представлена только Белоруссия в лице минского «Динамо». Тем не менее сезон обещает быть крайне интригующим. Особенно при наличии нескольких звезд — в частности, одного из лучших отечественных хоккеистов последних 15 лет Александра Радулова, вернувшегося из НХЛ.

Камбэк Радулова

Пожалуй, самый яркий трансфер в КХЛ в межсезонье — возвращение в лигу Александра Радулова. Последние шесть лет двукратный чемпион мира провел в НХЛ. В этом году 36-летний нападающий отработал контракт с «Даллас Старз», в составе которого два сезона назад доходил до финала Кубка Стэнли, и не стал рассматривать предложения из Северной Америки. Он пришел в казанский «Ак Барс», который и помимо Радулова собрал звездный состав. В столице Татарстана Александр попытается выиграть третий Кубок Гагарина. Он уже брал этот трофей с уфимским «Салаватом Юлаевым» в 2011 году. А в 2016-м доходил до финала, выступая за ЦСКА.

На пост главного тренера в Казань пригласили Олега Знарка, а состав, помимо Радулова, усилили Вадимом Шипачевым, Станиславом Галиевым, Вячеславом Войновым и Динаром Хафизуллиным — мощнее селекции нет ни у кого. Единственное, что может смущать, — слишком возрастной состав. Но ведь в Казани есть и молодые, но уже набравшиеся опыта в КХЛ Дмитрий Воронков, Артем Галимов и Илья Сафонов.

Будет ли ЦСКА снова первым

Московские армейцы из чемпионского состава потеряли основного вратаря Ивана Федотова, защитников Класа Дальбека и Джона Гилмора, а еще своего капитана центрального нападающего Сергея Андронова. Кроме того, из-за травмы в первой половине сезона не сможет помочь форвард Александр Попов. Возможно, 42-летний ветеран вообще завершит карьеру.

Усилился ЦСКА скромно. Пришли вратари Александр Шарыченков и Антон Тодыков, защитник Ярослав Дыбленко, Фредрик Классон, Дмитрий Алексеев, а в нападение из НХЛ вернулся Максим Мамин. Кроме того, тренерский штаб покинул Евгений Корешков, считавшийся в прошлом сезоне одним из ключевых звеньев в работе наставника команды Сергея Федорова и оставшийся ему в наследство еще от предыдущего главного тренера Игоря Никитина. Корешкова сменил Игорь Кравчук. Как Федоров сработает во втором сезоне своей тренерской карьеры — одна из главных интриг предстоящего чемпионата.

Реванш «Металлурга»

Весной «Магнитка» обидным образом упустила победу в Кубке Гагарина, ведя в серии против ЦСКА 3:1, но проиграв 3:4. Однако красивый комбинационный хоккей радовал зрителей. И команда Ильи Воробьева удостоилась заслуженного респекта за стиль. Теперь она вновь идет в поход за трофеем.

Уральский клуб сохранил большую часть основного состава прошлого сезона, да еще усилился крепким канадским вратарем Эдди Паскуале и одним из лучших отечественных силовых форвардов Михаилом Фисенко.

— «Магнитка» произвела очень сильное впечатление в предсезонных матчах, — сказал «Известиям» бывший судья и менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд. — Но они настолько сильнее соперников, что не лезут на пятак, не идут на обострение. Это вызывает опасения. Без агрессии они вряд ли смогут рассчитывать на что-то серьезное.

Новые звезды СКА

Весной питерских армейцев покинули два самых ярких игрока команды — нападающие Никита Гусев и Андрей Кузьменко. На возвращение Гусева небольшая надежда еще есть — Никита ждет открытия тренировочных лагерей в НХЛ, контракта у него нет. А вот Кузьменко подписал соглашение новичка с «Ванкувером». Уехал за океан и талантливый форвард Кирилл Марченко, перешедший в «Коламбус», но в СКА уже по ходу прошлого сезона его начали потихоньку отодвигать от главной команды, поэтому потеря не такая значимая.

Заменили лидеров в Санкт-Петербурге талантливыми игроками из менее статусных команд КХЛ. В СКА перешел один из лучших бомбардиров прошлых сезонов Дамир Жафяров («Торпедо»), а также Марат Хайруллин из «Нефтехимика». Причем за последнего армейцы заплатили компенсацию в 90 млн рублей. Кроме того, состав СКА пополнили чех русского происхождения Дмитрий Яшкин, известный умением много забивать, и один из лучших российских центрфорвардов КХЛ Николай Прохоркин.

— В СКА есть очень мастеровитые и талантливые игроки, — подчеркнул Вайсфельд. — И если им удастся сколотить за сезон банду, то будет интересно. Это, безусловно, один из претендентов на титул.

68 матчей в регулярке

Сборная России не принимает участия в международных соревнованиях, поэтому сейчас нет смысла в паузах посреди сезона КХЛ. Перерыв будет всего один — на Кубок «Первого канала» в декабре. Так что нас ждет регулярный чемпионат из рекордных 68 матчей, чего еще никогда не было в истории лиги. И чего очень хотят многие болельщики и специалисты, вдохновленные примером НХЛ, где паузы могут быть только в период Олимпиад, если лига делегирует туда игроков.

При этом есть и недовольные, например президент «Локомотива» Юрий Яковлев, который считает, что игрокам будет не хватать времени для восстановления. Еще одно нововведение, которое могло быть принято, — перекрестный плей-офф. По традиции кубковые матчи проходят внутри каждой из конференций (Западной и Восточной), победители которых определяют лучшего в финале Кубка Гагарина. Но высказывались предложения, что традиционные серии вроде финала Западной конференции СКА — ЦСКА уже порядком надоели. В КХЛ долго размышляли на тему оптимального формата и в итоге решили не проводить реформу.

Решение логичное, учитывая, например, экономику и принципиальность многих серий внутри конференций. Да и было бы странно, если б команды всю регулярку бились, чтобы опередить друг друга в таблице, а в итоге играли с командами из другой конференции.

«Авангард» возвращается в Омск

В 2018 году на «Арене Омск» была объявлена аварийная ситуация. Из-за этого там нельзя было играть, поэтому «Авангард» последние четыре сезона провел в Балашихе. За это время в Омске снесли старый стадион и построили новый — 1 октября там должен состояться матч открытия против «Сибири». А весь сентябрь «Авангард» проведет на выезде, сыграв аж 12 матчей.

К возвращению в родной город в «Авангарде» собрали мощную команду — вернулся в клуб американский форвард Рид Буше, как и местный воспитанник Владимир Ткачев, не игравший толком в Омске на взрослом уровне. Его попытка закрепиться в НХЛ в составе «Лос-Анджелес Кингз» обернулась неудачей. Оборону усилил словак Кристиан Ярош. Единственным слабым местом выглядит вратарская линия — Станислав Галимов и Василий Демченко в последние сезоны не впечатляли. Но у омичей есть еще одна легионерская вакансия, и они вовсю изучают предложения голкиперов. Кроме того, весной «ястребов» покинул выдающийся канадский тренер Боб Хартли, приведший в прошлом году команду к долгожданной победе в Кубке Гагарина.

Его сменил знаменитый игрок «Авангарда» Дмитрий Рябыкин, в последние годы работавший помощником у нескольких главных тренеров омичей, включая Хартли. До этого сезона он не имел опыта работы главным.

«Автомобилист»: показательный момент

Клуб из Екатеринбурга стал главным разочарованием прошлого сезона. На Урале могут сетовать на то, что КХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат из-за вспышки ковида и не позволила «Автомобилисту» догнать конкурентов, но екатеринбуржцы виноваты сами. С таким бюджетом и составом не попадать в восьмерку — стыдно. Не помогла даже смена канадца Билла Питерса по ходу сезона на Николая Заварухина.

В межсезонье Заварухин сохранил свой пост — логичное решение, учитывая временной цейтнот тренера. А вот состав поменялся значительно — пополнили команду вратарь Игорь Бобков, защитники Ник Эберт и Денис Баранцев, нападающие Кертис Волк, Сергей Широков, Олег Ли, Арсен Хисамутдинов, Андрей Обидин, Максим Денежкин.

— Широков приехал в «Автомобилист» и сразу стал капитаном, — сказал «Известиям» бывший генеральный менеджер екатеринбургского клуба Леонид Вайсфельд. — Харизматичный игрок, даже приходя в новую команду, сразу становится лидером. Это показательный момент.

— Сезон ожидаю с большим интересом, — сказал «Известиям» экс-тренер сборной России Владимир Плющев. — С каждым годом боеспособных команд, которые будут бороться за Кубок Гагарина, становится всё больше. Уверен, что конкуренция будет огромная. Посмотрим, как команды выдержат этот 68-матчевый марафон. В этом межсезонье колоссальную селекционную работу провели многие клубы. В первую очередь я бы отметил СКА и «Ак Барс». Кто выиграет Кубок? Претендентов на трофей как минимум шесть: действующий обладатель ЦСКА, финалист — магнитогорский «Металлург», а также СКА, «Локомотив», «Ак Барс» и «Авангард».

Кто зажжет в новом сезоне

Прошлый сезон стал прорывным для Дмитрия Рашевского из московского «Динамо», Никиты Тертышного из челябинского «Трактора», Арсения Грицюка из «Авангарда». Последний вообще сыграл за сборную России на Олимпиаде в Пекине, где выиграл серебро. Расцвета молодых российских игроков стоит ждать и в этом году — в каждой команде можно выделить пару талантов.