Континентальная вне Европы: КХЛ стартует без западных команд
Лига потеряла «Йокерит» и рижское «Динамо», зато приобрела Александра Радулова.
Лига потеряла «Йокерит» и рижское «Динамо», зато приобрела Александра Радулова.
В четверг, 1 сентября, матчем между действующим обладателем Кубка Гагарина московским ЦСКА и его соперником по финалу плей-офф прошлого сезона «Металлургом» стартует 15-й сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он будет первым после выхода из чемпионата хельсинского «Йокерита» и рижского «Динамо». Из европейских стран помимо России теперь в КХЛ представлена только Белоруссия в лице минского «Динамо». Тем не менее сезон обещает быть крайне интригующим. Особенно при наличии нескольких звезд — в частности, одного из лучших отечественных хоккеистов последних 15 лет Александра Радулова, вернувшегося из НХЛ.
Пожалуй, самый яркий трансфер в КХЛ в межсезонье — возвращение в лигу Александра Радулова. Последние шесть лет двукратный чемпион мира провел в НХЛ. В этом году 36-летний нападающий отработал контракт с «Даллас Старз», в составе которого два сезона назад доходил до финала Кубка Стэнли, и не стал рассматривать предложения из Северной Америки. Он пришел в казанский «Ак Барс», который и помимо Радулова собрал звездный состав. В столице Татарстана Александр попытается выиграть третий Кубок Гагарина. Он уже брал этот трофей с уфимским «Салаватом Юлаевым» в 2011 году. А в 2016-м доходил до финала, выступая за ЦСКА.
На пост главного тренера в Казань пригласили Олега Знарка, а состав, помимо Радулова, усилили Вадимом Шипачевым, Станиславом Галиевым, Вячеславом Войновым и Динаром Хафизуллиным — мощнее селекции нет ни у кого. Единственное, что может смущать, — слишком возрастной состав. Но ведь в Казани есть и молодые, но уже набравшиеся опыта в КХЛ Дмитрий Воронков, Артем Галимов и Илья Сафонов.
Московские армейцы из чемпионского состава потеряли основного вратаря Ивана Федотова, защитников Класа Дальбека и Джона Гилмора, а еще своего капитана центрального нападающего Сергея Андронова. Кроме того, из-за травмы в первой половине сезона не сможет помочь форвард Александр Попов. Возможно, 42-летний ветеран вообще завершит карьеру.
Усилился ЦСКА скромно. Пришли вратари Александр Шарыченков и Антон Тодыков, защитник Ярослав Дыбленко, Фредрик Классон, Дмитрий Алексеев, а в нападение из НХЛ вернулся Максим Мамин. Кроме того, тренерский штаб покинул Евгений Корешков, считавшийся в прошлом сезоне одним из ключевых звеньев в работе наставника команды Сергея Федорова и оставшийся ему в наследство еще от предыдущего главного тренера Игоря Никитина. Корешкова сменил Игорь Кравчук. Как Федоров сработает во втором сезоне своей тренерской карьеры — одна из главных интриг предстоящего чемпионата.
Весной «Магнитка» обидным образом упустила победу в Кубке Гагарина, ведя в серии против ЦСКА 3:1, но проиграв 3:4. Однако красивый комбинационный хоккей радовал зрителей. И команда Ильи Воробьева удостоилась заслуженного респекта за стиль. Теперь она вновь идет в поход за трофеем.
Уральский клуб сохранил большую часть основного состава прошлого сезона, да еще усилился крепким канадским вратарем Эдди Паскуале и одним из лучших отечественных силовых форвардов Михаилом Фисенко.
— «Магнитка» произвела очень сильное впечатление в предсезонных матчах, — сказал «Известиям» бывший судья и менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд. — Но они настолько сильнее соперников, что не лезут на пятак, не идут на обострение. Это вызывает опасения. Без агрессии они вряд ли смогут рассчитывать на что-то серьезное.
Весной питерских армейцев покинули два самых ярких игрока команды — нападающие Никита Гусев и Андрей Кузьменко. На возвращение Гусева небольшая надежда еще есть — Никита ждет открытия тренировочных лагерей в НХЛ, контракта у него нет. А вот Кузьменко подписал соглашение новичка с «Ванкувером». Уехал за океан и талантливый форвард Кирилл Марченко, перешедший в «Коламбус», но в СКА уже по ходу прошлого сезона его начали потихоньку отодвигать от главной команды, поэтому потеря не такая значимая.
Заменили лидеров в Санкт-Петербурге талантливыми игроками из менее статусных команд КХЛ. В СКА перешел один из лучших бомбардиров прошлых сезонов Дамир Жафяров («Торпедо»), а также Марат Хайруллин из «Нефтехимика». Причем за последнего армейцы заплатили компенсацию в 90 млн рублей. Кроме того, состав СКА пополнили чех русского происхождения Дмитрий Яшкин, известный умением много забивать, и один из лучших российских центрфорвардов КХЛ Николай Прохоркин.
— В СКА есть очень мастеровитые и талантливые игроки, — подчеркнул Вайсфельд. — И если им удастся сколотить за сезон банду, то будет интересно. Это, безусловно, один из претендентов на титул.
Сборная России не принимает участия в международных соревнованиях, поэтому сейчас нет смысла в паузах посреди сезона КХЛ. Перерыв будет всего один — на Кубок «Первого канала» в декабре. Так что нас ждет регулярный чемпионат из рекордных 68 матчей, чего еще никогда не было в истории лиги. И чего очень хотят многие болельщики и специалисты, вдохновленные примером НХЛ, где паузы могут быть только в период Олимпиад, если лига делегирует туда игроков.
При этом есть и недовольные, например президент «Локомотива» Юрий Яковлев, который считает, что игрокам будет не хватать времени для восстановления. Еще одно нововведение, которое могло быть принято, — перекрестный плей-офф. По традиции кубковые матчи проходят внутри каждой из конференций (Западной и Восточной), победители которых определяют лучшего в финале Кубка Гагарина. Но высказывались предложения, что традиционные серии вроде финала Западной конференции СКА — ЦСКА уже порядком надоели. В КХЛ долго размышляли на тему оптимального формата и в итоге решили не проводить реформу.
Решение логичное, учитывая, например, экономику и принципиальность многих серий внутри конференций. Да и было бы странно, если б команды всю регулярку бились, чтобы опередить друг друга в таблице, а в итоге играли с командами из другой конференции.
В 2018 году на «Арене Омск» была объявлена аварийная ситуация. Из-за этого там нельзя было играть, поэтому «Авангард» последние четыре сезона провел в Балашихе. За это время в Омске снесли старый стадион и построили новый — 1 октября там должен состояться матч открытия против «Сибири». А весь сентябрь «Авангард» проведет на выезде, сыграв аж 12 матчей.
К возвращению в родной город в «Авангарде» собрали мощную команду — вернулся в клуб американский форвард Рид Буше, как и местный воспитанник Владимир Ткачев, не игравший толком в Омске на взрослом уровне. Его попытка закрепиться в НХЛ в составе «Лос-Анджелес Кингз» обернулась неудачей. Оборону усилил словак Кристиан Ярош. Единственным слабым местом выглядит вратарская линия — Станислав Галимов и Василий Демченко в последние сезоны не впечатляли. Но у омичей есть еще одна легионерская вакансия, и они вовсю изучают предложения голкиперов. Кроме того, весной «ястребов» покинул выдающийся канадский тренер Боб Хартли, приведший в прошлом году команду к долгожданной победе в Кубке Гагарина.
Его сменил знаменитый игрок «Авангарда» Дмитрий Рябыкин, в последние годы работавший помощником у нескольких главных тренеров омичей, включая Хартли. До этого сезона он не имел опыта работы главным.
Клуб из Екатеринбурга стал главным разочарованием прошлого сезона. На Урале могут сетовать на то, что КХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат из-за вспышки ковида и не позволила «Автомобилисту» догнать конкурентов, но екатеринбуржцы виноваты сами. С таким бюджетом и составом не попадать в восьмерку — стыдно. Не помогла даже смена канадца Билла Питерса по ходу сезона на Николая Заварухина.
В межсезонье Заварухин сохранил свой пост — логичное решение, учитывая временной цейтнот тренера. А вот состав поменялся значительно — пополнили команду вратарь Игорь Бобков, защитники Ник Эберт и Денис Баранцев, нападающие Кертис Волк, Сергей Широков, Олег Ли, Арсен Хисамутдинов, Андрей Обидин, Максим Денежкин.
— Широков приехал в «Автомобилист» и сразу стал капитаном, — сказал «Известиям» бывший генеральный менеджер екатеринбургского клуба Леонид Вайсфельд. — Харизматичный игрок, даже приходя в новую команду, сразу становится лидером. Это показательный момент.
— Сезон ожидаю с большим интересом, — сказал «Известиям» экс-тренер сборной России Владимир Плющев. — С каждым годом боеспособных команд, которые будут бороться за Кубок Гагарина, становится всё больше. Уверен, что конкуренция будет огромная. Посмотрим, как команды выдержат этот 68-матчевый марафон. В этом межсезонье колоссальную селекционную работу провели многие клубы. В первую очередь я бы отметил СКА и «Ак Барс». Кто выиграет Кубок? Претендентов на трофей как минимум шесть: действующий обладатель ЦСКА, финалист — магнитогорский «Металлург», а также СКА, «Локомотив», «Ак Барс» и «Авангард».
Прошлый сезон стал прорывным для Дмитрия Рашевского из московского «Динамо», Никиты Тертышного из челябинского «Трактора», Арсения Грицюка из «Авангарда». Последний вообще сыграл за сборную России на Олимпиаде в Пекине, где выиграл серебро. Расцвета молодых российских игроков стоит ждать и в этом году — в каждой команде можно выделить пару талантов.
Предсезонку в СКА очень ярко провел 19-летний Дмитрий Бучельников, который вполне может затмить раскрученного Матвея Мичкова. В ЦСКА есть Прохор Полтапов и Владимир Грудинин, в «Магнитке» — Данила Юров и Никита Гребенкин, в «Авангарде» — Михаил Гуляев. Отъезд большого количества иностранцев вполне может пойти в плюс лиге — не остается других вариантов, кроме как доверять собственной молодежи.