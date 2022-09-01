В ближайшие сезоны в КХЛ может появиться клуб из ОАЭ

«Для нас расширение не является самоцелью, — подчеркнул Морозов. — У лиги есть определенные требования к клубам — по инфраструктуре, финансированию, коммерческому развитию. Что касается иностранных клубов, то мы продолжаем диалог с заинтересованными сторонами. Это ОАЭ. Возможно, клуб из Эмиратов появится в лиге в ближайшие сезоны, вопрос прорабатывается».

Также КХЛ ведет переговоры с Израилем. В этом случае речь пока идет лишь об организации выставочного матча, в лучшем случае — в следующем сезоне.