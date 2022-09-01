В ближайшие сезоны в КХЛ может появиться клуб из ОАЭ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассматривает варианты расширения за счет иностранных команд. Об этом в интервью «РБК Спорт» рассказал президент лиги Алексей Морозов.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассматривает варианты расширения за счет иностранных команд. Об этом в интервью «РБК Спорт» рассказал президент лиги Алексей Морозов.
«Для нас расширение не является самоцелью, — подчеркнул Морозов. — У лиги есть определенные требования к клубам — по инфраструктуре, финансированию, коммерческому развитию. Что касается иностранных клубов, то мы продолжаем диалог с заинтересованными сторонами. Это ОАЭ. Возможно, клуб из Эмиратов появится в лиге в ближайшие сезоны, вопрос прорабатывается».
Также КХЛ ведет переговоры с Израилем. В этом случае речь пока идет лишь об организации выставочного матча, в лучшем случае — в следующем сезоне.
В конце прошлого года КХЛ провела подобный вынесенный матч в Дубае. Зрители покупали комбинированные билеты на хоккейный матч между «Ак Барсом» и «Авангардом» и ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Во встрече финалистов Восточной конференции сезона 2020/21 сильнее оказались казанцы — 3:1.