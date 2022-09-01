Ушедший из КХЛ «Йокерит» как минимум два года не сыграет в финской лиге

«Это бизнес и у него есть риски. У клуба должен быть надежный план, если он хочет участвовать, и профессиональный подход», — сказал Хилтунен.

Акционеры лиги единогласно проголосовали за то, чтобы не принимать новые клубы в течение двух ближайших сезонов. По словам Хилтунена, в голосовании он не увидел намерения наказать «Йокерит» за уход в КХЛ в 2014 г.

В настоящее время «Йокерит» продолжает находиться в подвешенном состоянии. У него нет собственной арены и надежных финансовых партнеров. В апреле владельцем 100% акций клуба стал легендарный финский хоккеист Яри Курри. Позже «Йокерит» хотел перекупить другой знаменитый финн Теему Селянне, но они не сошлись с Курри в цене.

На сайте «Йокерита» сообщается, что в настоящее время Курри не имеет никакого отношения к клубу, однако подробности о новом владельце не сообщаются.

«Йокерит» вошел в КХЛ после покупки части акций клуба российскими предпринимателями Геннадием Тимченко и Аркадием и Борисом Ротенбергами. Команда неизменно выходила в плей-офф, но дальше второго раунда не могла продвинуться.

Россиянам принадлежит «Хартвалл Арена», на которой выступал «Йокерит». В Финляндии на нее есть покупатели, но продать ледовый дворец невозможно — из-за санкций исключены контакты с настоящими владельцами.