Текущие события
Хоккей. КХЛ
1.09
ЦСКА
Металлург
62
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Сибирь
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
1.09
ЦСКА
Металлург
62
30.04
Металлург
ЦСКА
14
28.04
ЦСКА
Металлург
21
26.04
Металлург
ЦСКА
ОТ
23
24.04
ЦСКА
Металлург
01
22.04
ЦСКА
Металлург
04
20.04
Металлург
ЦСКА
64
18.04
Металлург
ЦСКА
13
Хоккей. КХЛ. Все результаты
1 сентября, источник: Vesti.kz

«Звонили из НХЛ». Михайлис — о контракте с «Барысом», «казахе» Дице и подсмотренных финтах

Капитан «Барыса» Никита Михайлис в интервью KHL.ru рассказал о новой роли, возвращении Андрея Скабелки, уходе Романа Старченко и интересе из НХЛ.

Барыс
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

27-летний форвард является главной звездой столичной команды, а в интервью рассказал, почему остался в «Барысе».

— Вы встретились со Скабелкой, спустя два года после его ухода из «Барыса». Как он изменился?

— С каждым годом приходит опыт. В принципе, многое осталось от той нашей команды. Все довольны этим и готовы биться.

— С вас спрос теперь другой, нежели когда вы были молодым игроком?

— Андрей Владимирович еще в те годы говорил мне, что нужно становиться лидером. В этом плане ничего не поменялось. Спрос был и будет жестким. У нашего тренера есть правило: лидеры — все.

— Что, помимо тренерского доверия, позволило вам совершить тогда по-настоящему прорывной сезон?

— Тоже все взаимосвязано: нужно усердно работать, проявлять свои лидерские качества на льду и в быту. А доверие и, правда, было. Огромное.

— Кто из многочисленных легионеров, игравших за «Барыс», оставил особое впечатление?

— Линден Вей мне всегда нравился. Я сразу же заметил, что он настоящий лидер. Кевина Даллмэна ценил, он очень хороший человек. У Брэндона Боченски очень многое взял. В принципе, у каждого игрока можно что-то подчерпнуть. Не обязательно копировать что-то намеренно, отрабатывать на тренировках, но потом в игре эти наблюдения проявятся.

— Даррен Диц — самый адаптированный к Казахстану легионер?

— Да, конечно! Он самый что ни на есть казах. Я не удивился, что Кубок Гагарина, завоеванный с ЦСКА, он привез в Нур-Султан. Все началось с того, что он начал изучать русский язык. Мы ему помогали. Я сам ходил с ним на прогулки, общался, обогащал его словарный запас. Даррену понравился наш менталитет.

— Памятен случай, когда Андрей Назаров забрал вас в раздевалку прямо с интервью в перерыве матча. Тот поступок не отбил у вас желание общаться с прессой?

— Нет, конечно. Просто Андрей Викторович посчитал, что я еще слишком молодой, и мне нельзя расслабляться. Он это сделал, чтобы я не почувствовал себя героем. Меня бы стали поздравлять с заброшенной шайбой, задавать вопросы.

— За тот случай Назарова оштрафовали на 100 тысяч рублей. А какой у вас был самый большой штраф?

— Как-то раз мы играли с «Салаватом Юлаевым». Я был на эмоциях и ударил клюшкой Тему Хартикайнена. Я не должен был этого делать, мой косяк. Пришлось заплатить штраф, но сколько — не помню.

— Вас удивило решение Романа Старченко после 14 лет в «Барысе» перейти в «Спартак»?

— Конечно. Все мы думали, что Роман закончит свою карьеру в «Барысе». Но это спорт. Каждый выбирает для себя лучшие условия.

— Вы примеряли его ситуацию на себя? Думали о том, каково в 36 лет сорваться с семьей, например, в Москву?

— Это точно было непростое решение. Но раз Роман принял его, значит, он все обдумал.

— Как вы ощущаете себя в роли капитана?

— Втягиваюсь в эту роль. Есть свои нюансы, в команде много молодых ребят.

— Как у вас выстраиваются взаимоотношения с иностранцами? В том числе с новичками команды.

— С английским языком у меня нормально: последние четыре-пять лет играю с иностранцами в одном звене. Хочешь или не хочешь — заговоришь (смеется). Не так давно начал заниматься с репетитором. С Линденом не просто выходим в одном звене, но и общаемся хорошо. Он своего рода проводник между мной и новыми легионерами.

— Как вам новые партнеры?

— Мне уже удалось забросить несколько шайб с набросов Джесси Грэма. Смеемся вместе с ним на этот счет, он мне говорит: «Лавай-давай, езжай на пятачок, тебя там шайба уже ждет». Все ребята хорошие и позитивные, с большим опытом игры в большинстве. Много обсуждаем хоккей между собой.

— Предполагалось, что на месте Старченко окажетесь вы. Не в «Спартаке», может быть, но в другом клубе. Почему вы остались в «Барысе»?

— Мы много разговаривали с семьей и агентом. Решали, что для меня лучше. К тому же я был ограниченно свободным агентом. То, что в итоге получилось, — только к лучшему. «Барыс» — моя родная команда.

— Говорят, все дело в большой компенсации, которую нужно заплатить «Барысу». А как эту ситуацию видите вы?

— Конечно, деньги — это немаловажный фактор. Хоккей — это бизнес. Руководство каждой команды решает, сколько оно готово потратить на того или иного игрока. Я всем доволен, меня все устраивает.

— Алексей Волков открыто говорил об интересе со стороны «Авангарда». Вам это льстит?

— Я на это пока особо внимания не обращаю. Моя задача — хорошо подготовиться к сезону и плодотворно его провести в составе «Барыса».

— Поступали ли вам звонки из Северной Америки?

— Да, этим летом на меня выходили из команд НХЛ. Но, повторюсь, я решил, что лучше остаться в КХЛ.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь