«Звонили из НХЛ». Михайлис — о контракте с «Барысом», «казахе» Дице и подсмотренных финтах

Источник: ХК "Барыс"

27-летний форвард является главной звездой столичной команды, а в интервью рассказал, почему остался в «Барысе».

— Вы встретились со Скабелкой, спустя два года после его ухода из «Барыса». Как он изменился?

— С каждым годом приходит опыт. В принципе, многое осталось от той нашей команды. Все довольны этим и готовы биться.

— С вас спрос теперь другой, нежели когда вы были молодым игроком?

— Андрей Владимирович еще в те годы говорил мне, что нужно становиться лидером. В этом плане ничего не поменялось. Спрос был и будет жестким. У нашего тренера есть правило: лидеры — все.

— Что, помимо тренерского доверия, позволило вам совершить тогда по-настоящему прорывной сезон?

— Тоже все взаимосвязано: нужно усердно работать, проявлять свои лидерские качества на льду и в быту. А доверие и, правда, было. Огромное.

— Кто из многочисленных легионеров, игравших за «Барыс», оставил особое впечатление?

— Линден Вей мне всегда нравился. Я сразу же заметил, что он настоящий лидер. Кевина Даллмэна ценил, он очень хороший человек. У Брэндона Боченски очень многое взял. В принципе, у каждого игрока можно что-то подчерпнуть. Не обязательно копировать что-то намеренно, отрабатывать на тренировках, но потом в игре эти наблюдения проявятся.

— Даррен Диц — самый адаптированный к Казахстану легионер?

— Да, конечно! Он самый что ни на есть казах. Я не удивился, что Кубок Гагарина, завоеванный с ЦСКА, он привез в Нур-Султан. Все началось с того, что он начал изучать русский язык. Мы ему помогали. Я сам ходил с ним на прогулки, общался, обогащал его словарный запас. Даррену понравился наш менталитет.

— Памятен случай, когда Андрей Назаров забрал вас в раздевалку прямо с интервью в перерыве матча. Тот поступок не отбил у вас желание общаться с прессой?

— Нет, конечно. Просто Андрей Викторович посчитал, что я еще слишком молодой, и мне нельзя расслабляться. Он это сделал, чтобы я не почувствовал себя героем. Меня бы стали поздравлять с заброшенной шайбой, задавать вопросы.

— За тот случай Назарова оштрафовали на 100 тысяч рублей. А какой у вас был самый большой штраф?

— Как-то раз мы играли с «Салаватом Юлаевым». Я был на эмоциях и ударил клюшкой Тему Хартикайнена. Я не должен был этого делать, мой косяк. Пришлось заплатить штраф, но сколько — не помню.

— Вас удивило решение Романа Старченко после 14 лет в «Барысе» перейти в «Спартак»?

— Конечно. Все мы думали, что Роман закончит свою карьеру в «Барысе». Но это спорт. Каждый выбирает для себя лучшие условия.

— Вы примеряли его ситуацию на себя? Думали о том, каково в 36 лет сорваться с семьей, например, в Москву?

— Это точно было непростое решение. Но раз Роман принял его, значит, он все обдумал.

— Как вы ощущаете себя в роли капитана?

— Втягиваюсь в эту роль. Есть свои нюансы, в команде много молодых ребят.

— Как у вас выстраиваются взаимоотношения с иностранцами? В том числе с новичками команды.

— С английским языком у меня нормально: последние четыре-пять лет играю с иностранцами в одном звене. Хочешь или не хочешь — заговоришь (смеется). Не так давно начал заниматься с репетитором. С Линденом не просто выходим в одном звене, но и общаемся хорошо. Он своего рода проводник между мной и новыми легионерами.

— Как вам новые партнеры?

— Мне уже удалось забросить несколько шайб с набросов Джесси Грэма. Смеемся вместе с ним на этот счет, он мне говорит: «Лавай-давай, езжай на пятачок, тебя там шайба уже ждет». Все ребята хорошие и позитивные, с большим опытом игры в большинстве. Много обсуждаем хоккей между собой.

— Предполагалось, что на месте Старченко окажетесь вы. Не в «Спартаке», может быть, но в другом клубе. Почему вы остались в «Барысе»?

— Мы много разговаривали с семьей и агентом. Решали, что для меня лучше. К тому же я был ограниченно свободным агентом. То, что в итоге получилось, — только к лучшему. «Барыс» — моя родная команда.

— Говорят, все дело в большой компенсации, которую нужно заплатить «Барысу». А как эту ситуацию видите вы?

— Конечно, деньги — это немаловажный фактор. Хоккей — это бизнес. Руководство каждой команды решает, сколько оно готово потратить на того или иного игрока. Я всем доволен, меня все устраивает.

— Алексей Волков открыто говорил об интересе со стороны «Авангарда». Вам это льстит?

— Я на это пока особо внимания не обращаю. Моя задача — хорошо подготовиться к сезону и плодотворно его провести в составе «Барыса».

— Поступали ли вам звонки из Северной Америки?