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21:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА обыграл «Металлург» и стал обладателем Кубка Открытия

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА обыграл магнитогорский «Металлург» в матче Кубка Открытия — первой встрече нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА
Металлург
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 6:2 (0:2, 5:0, 1:0) в пользу армейцев. В составе «Металлурга» шайбы забросили Павел Акользин (9-я минута) и Семен Кошелев (14), после чего у ЦСКА отличились Михаил Григоренко (21, 44), Павел Карнаухов (27), Семен Панкратов (28), Сергей Плотников (38) и Данил Юртайкин (39).

На 12-й минуте форвард армейцев Прохор Полтапов был удален до конца матча за опасный удар в голову. На 44-й минуте состоялась драка между защитником гостей Артемом Минулиным и нападающим «красно-синих» Максимом Соркиным.

Команды повторили рекорд Кубка Открытия по количеству заброшенных шайб: в 2011 году восемь шайб на двоих забросили уфимский «Салават Юлаев» и подмосковный «Атлант» (5:3). Армейцы также повторили рекорд результативности Кубка Открытия для одной команды — до них шесть шайб удалось забросить «Металлургу» (2014/15) и петербургскому СКА (2018/19).

В прошлом сезоне ЦСКА во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв «Металлург» в серии со счетом 4−3. Команды во второй раз встретились в Кубке Открытия. В 2016 году победу одержал «Металлург» (3:2). ЦСКА во второй раз стал обладателем трофея и сравнялся по этому показателю с магнитогорским клубом.

ЦСКА
6:2
0:0, 0:0, 0:0
Металлург
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