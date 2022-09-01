ЦСКА обыграл «Металлург» и стал обладателем Кубка Открытия

Встреча в Москве завершилась со счетом 6:2 (0:2, 5:0, 1:0) в пользу армейцев. В составе «Металлурга» шайбы забросили Павел Акользин (9-я минута) и Семен Кошелев (14), после чего у ЦСКА отличились Михаил Григоренко (21, 44), Павел Карнаухов (27), Семен Панкратов (28), Сергей Плотников (38) и Данил Юртайкин (39).

На 12-й минуте форвард армейцев Прохор Полтапов был удален до конца матча за опасный удар в голову. На 44-й минуте состоялась драка между защитником гостей Артемом Минулиным и нападающим «красно-синих» Максимом Соркиным.

Команды повторили рекорд Кубка Открытия по количеству заброшенных шайб: в 2011 году восемь шайб на двоих забросили уфимский «Салават Юлаев» и подмосковный «Атлант» (5:3). Армейцы также повторили рекорд результативности Кубка Открытия для одной команды — до них шесть шайб удалось забросить «Металлургу» (2014/15) и петербургскому СКА (2018/19).