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12:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисту из Уфы грозит штраф в размере трех миллионов рублей за подкуп

УФА, 2 сен — РИА Новости. Представитель государственного обвинения на суде в Уфе попросил наказать хоккеиста Анвара Сулейманова, обвиняемого в подкупе сотрудника военкомата ради уклонения от службы в армии, штрафом в размере трех миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Салават Юлаев
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Источник: РИА "Новости"

В пятницу в Ленинском суде Уфы прошли прения сторон по делу о даче крупной взятки должностному лицу военкомата экс-хоккеистом клуба «Салават Юлаев» Анваром Сулеймановым.

Гособвинитель заявил, что Сулейманов сам попросил свидетеля об услуге — передаче взятки сотруднику военкомата для уклонения от службы в армии, что доказывает его в вину. «Предлагаю принять его виновным в даче крупной взятки и назначить наказание в виде штрафа в размере три миллиона рублей в доход государства», — сказал гособвинитель.

Защита хоккеиста заявила суду, что посредник сам подтолкнул Сулейманова к даче взятки. «Действия Сулейманова необходимо рассматривать, как покушение на дачу взятки. Он не передавал деньги должностному лицу, а Самигуллину, который потратил деньги на свои нужды. Прошу при назначении наказания учесть его полное признание вины и назначить наказание не связанное с лишением свободы», — сказал адвокат.

Сулейманов отказался от участия в прениях, заявив, что не готов к последнему слову.

Суд отложил заседание на 5 сентября, где хоккеист выступит с последним словом и судья вынесет приговор.

По данным СУСК РФ по Башкирии, в 2019 году двое студентов уфимского вуза через знакомого передали взятку сотруднику военного комиссариата для освобождения или получения отсрочки от прохождения службы в рядах ВС РФ. Суммы взяток составили 170 и 175 тысяч рублей. Тогда посредника арестовали, а в отношении взяткодателей возбудили уголовное дело.

Уголовное дело 8 июля поступило для рассмотрения в суд, причем тогда выяснилось, что в деле фигурируют не два, а три хоккеиста: Анвар Сулейманов, Владислав Лукин и Михаил Воробьев. Как именно следствие вышло на третьего спортсмена, официальных данных нет. Ранее, признавший вину Воробьев на одном из предыдущих заседаний суда заявил о готовности служить в армии. Дело против Лукина суд начнет рассматривать 22 сентября.

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