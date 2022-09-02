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2 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Гол Талалуева принес «Спартаку» победу над «Амуром» в матче КХЛ

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Спартак
Амур
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Александр Хохлачев (13-я минута), Роман Любимов (18) и Илья Талалуев (57). У гостей шайбы забросили Игорь Руденков (16) и Эндрю Кейлоф (37).

Перед началом игры символическое вбрасывание провела олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева.

В другом матче новосибирская «Сибирь» на выезде обыграла «Сочи» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Спартак
3:2
0:0, 0:0, 0:0
Амур
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