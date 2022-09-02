Гол Талалуева принес «Спартаку» победу над «Амуром» в матче КХЛ
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Спартак
Амур
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Александр Хохлачев (13-я минута), Роман Любимов (18) и Илья Талалуев (57). У гостей шайбы забросили Игорь Руденков (16) и Эндрю Кейлоф (37).
Перед началом игры символическое вбрасывание провела олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева.
В другом матче новосибирская «Сибирь» на выезде обыграла «Сочи» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).