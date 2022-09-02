Гол Талалуева принес «Спартаку» победу над «Амуром» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Александр Хохлачев (13-я минута), Роман Любимов (18) и Илья Талалуев (57). У гостей шайбы забросили Игорь Руденков (16) и Эндрю Кейлоф (37).