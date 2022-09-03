«Динамо» обыграло «Ак Барс» на старте сезона КХЛ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Иван Игумнов (40-я минута) и Иван Муранов (60).

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов отразил все 24 броска. Предыдущий сезон вратарь провел в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон», но не сыграл за главную команду ни одного матча.

Перед началом игры символическое вбрасывание произвел капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин, воспитанник «Динамо».