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15:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» обыграло «Ак Барс» на старте сезона КХЛ

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Хоккеисты московского «Динамо» одержали победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Динамо М
Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Иван Игумнов (40-я минута) и Иван Муранов (60).

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов отразил все 24 броска. Предыдущий сезон вратарь провел в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон», но не сыграл за главную команду ни одного матча.

Перед началом игры символическое вбрасывание произвел капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин, воспитанник «Динамо».

В следующем матче «Ак Барс» 5 сентября в Москве сыграет с ЦСКА, «Динамо» в тот же день дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

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Динамо М
2:0
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