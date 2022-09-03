«Витязь» вырвал победу у «Авангарда», дважды отыгравшись по ходу матча

Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

На 21-й минуте Наиль Якупов вывел омичей вперёд, забив с передач Кристиана Яроша и Рида Буше, на 23-й Иван Зинченко сравнял счёт, отличившись после пасов Александра Яремчука и Алексея Волгина. На 38-й минуте Арсений Грицюк вновь вывел омичей вперёд. Ему ассистировали Антон Белов и Семён Чистяков.

На 46-й Кирилл Рассказов вновь сделал счёт равным после паса Никиты Гончарова, а за 10 секунд до конца матча Роман Абросимов принёс «Витязю» победу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-16202769&id=456271568&hash=b3e793f2d1d43462&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.