Минское «Динамо» обыграло «Барыс» в драматичной серии буллитов

Встреча завершилась победой минчан в серии буллитов со счётом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0).

На девятой минуте Дмитрий Соколов открыл счёт в матче с передач Марка Барберио и Шона Лалонда, на 22-й Ник Меркли увеличил преимущество хозяев, забив после пасов Игоря Мартынова и Шона Лалонда.

На 37-й минуте гости отыграли одну шайбу усилиями Антона Сагадеева, которому ассистировали Иван Мищенко и Джесси Грэм. На 42-й Антон Сагадеев оформил дубль после паса Кирилла Савицкого. На 47-й Адиль Бекетаев впервые в матче вывел «Барыс» вперёд. Ему ассистировали Егор Петухов и Кирилл Савицкий. На 59-й минуте Брэндон Козун сравнял счёт в формате 6×5.