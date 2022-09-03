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19:53 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА обыграл «Салават Юлаев» в овертайме. Уфимцы отыгрались с 0:2 в 3-м периоде

Только что в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершился матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором петербургский СКА принимал уфимский «Салават Юлаев».

СКА
Салават Юлаев
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Источник: КХЛ

Встреча завершилась победой петербуржцев со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Первую шайбу СКА в новом сезоне забросил новичок команды нападающий Артём Фёдоров. Ассистировали ему также два новичка команды — форварды Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин. Это случилось на седьмой минуте матча.

На 55-й Александр Волков увеличил преимущество петербуржцев после паса Валентина Зыкова. Однако уже через секунду Сергей Шмелёв отыграл одну шайбу уфимцев. Ему ассистировали Александр Кадейкин и Райан Мёрфи. На 59-й минуте Александр Хмелевски сравнял счёт.

В овертайме армейцы всё же одержали победу. На четвёртой минуте Дамир Жафяров забил после паса Александра Никишина.

По ходу первого периода Александр Хмелевски не реализовал буллит. Во второй двадцатиминутке хоккеист поучаствовал в драке.

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3:2ОТ
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