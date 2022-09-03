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20:19 (мск), источник: Sport24

«Поддерживаем связь со льдом». Косторная посетила матч СКА

Российская фигуристка Алена Косторная посетила матч Континентальной хоккейной лиги в Санкт-Петербурге.

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Чемпионка Европы 2020 года опубликовала в телеграме фото из Ледового дворца, где проходит игра регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Салават Юлаев».

«Поддерживаем связь со льдом», — написала 19-летняя спортсменка.

Известно, что в ближайшее время Косторной предстоит операция в связи с разрывом суставной губы и рецидивом других травм.

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