«Поддерживаем связь со льдом». Косторная посетила матч СКА
Российская фигуристка Алена Косторная посетила матч Континентальной хоккейной лиги в Санкт-Петербурге.
Российская фигуристка Алена Косторная посетила матч Континентальной хоккейной лиги в Санкт-Петербурге.
Чемпионка Европы 2020 года опубликовала в телеграме фото из Ледового дворца, где проходит игра регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Салават Юлаев».
«Поддерживаем связь со льдом», — написала 19-летняя спортсменка.
Известно, что в ближайшее время Косторной предстоит операция в связи с разрывом суставной губы и рецидивом других травм.