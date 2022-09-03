«Поддерживаем связь со льдом». Косторная посетила матч СКА

Чемпионка Европы 2020 года опубликовала в телеграме фото из Ледового дворца, где проходит игра регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Салават Юлаев».

Известно, что в ближайшее время Косторной предстоит операция в связи с разрывом суставной губы и рецидивом других травм.