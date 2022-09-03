«Металлург» вырвал победу у «Торпедо» за 3 секунды до конца матча

«Магнитка» выиграла со счетом 5:4.

Автором победного гола стал защитник и капитан команды Егор Яковлев. Он забил решающий гол за три секунды до конца третьего периода.

Также в составе команды дубль оформил Павел Акользин. По голу в свой актив записали Илья Хохлов и Максим Карпов.

В составе «Торпедо» дебютный гол в КХЛ забил сын главного тренера Игорь Ларионов. Также отличились Денис Ян, Егор Виноградов и Марк Марин.

Нападающий Кирилл Ураков сделал в этой игре три результативных передачи. Отметим, что за весь прошлый сезон у него было два голевых паса.