Двукратный чемпион мира по хоккею стал президентом «Сокола»

Семин, который является уроженцем Красноярска, стал первым президентом в истории клуба. Генеральным директором станет Сергей Рабцун, генеральным менеджером — Алексей Яшкин.

«В клубе передо мной будет стоять задача идти только вперед, показывать лучшие результаты и сделать все лучше, чем было до этого. Я думаю, в этом состоит моя главная цель. Также буду заниматься привлечением внебюджетных средств в клуб, чтобы улучшить его работу», — цитирует Семина сайт красноярцев.