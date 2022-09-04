Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Куньлунь
Амур
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
Сибирь
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Адмирал
02
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Северсталь
43
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Локомотив
04
Хоккей. КХЛ
3.09
Торпедо
Металлург
45
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
14:30
Автомобилист
Северсталь
43
14:30
Трактор
Локомотив
04
3.09
Торпедо
Металлург
45
3.09
СКА
Салават Юлаев
ОТ
32
3.09
ЦСКА
Нефтехимик
ОТ
54
3.09
Динамо Мн
Барыс
ОТ
43
3.09
Витязь
Авангард
32
3.09
Динамо М
Ак Барс
20
Хоккей. КХЛ. Все результаты
16:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Двукратный чемпион мира по хоккею стал президентом «Сокола»

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Двукратный чемпион мира Александр Семин стал президентом клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Сокол», сообщается на сайте красноярской команды.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Семин, который является уроженцем Красноярска, стал первым президентом в истории клуба. Генеральным директором станет Сергей Рабцун, генеральным менеджером — Алексей Яшкин.

«В клубе передо мной будет стоять задача идти только вперед, показывать лучшие результаты и сделать все лучше, чем было до этого. Я думаю, в этом состоит моя главная цель. Также буду заниматься привлечением внебюджетных средств в клуб, чтобы улучшить его работу», — цитирует Семина сайт красноярцев.

Семину 38 лет. На протяжении карьеры в России он играл за «Трактор» (Челябинск), «Ладу» (Тольятти), «Химик» (Мытищи), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Металлург» (Магнитогорск) и подмосковный «Витязь», где в последнем для себя сезоне-2020/21 провел 40 матчей и набрал 19 очков (8 шайб + 11 передач). Также Семин провел 650 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, выступая за «Вашингтон», «Каролину» и «Монреаль», в которых набрал 517 очков (239 шайб + 278 передач). В составе сборной России Семин стал чемпионом мира 2008 и 2012 годов.

 Звезда, испугавшаяся Кабаевой. Как Винер разругалась с любимой ученицей
Убийство или суицид? Тайна смерти легендарного Артуро Гатти
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь