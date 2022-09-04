Двукратный чемпион мира по хоккею стал президентом «Сокола»
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Двукратный чемпион мира Александр Семин стал президентом клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Сокол», сообщается на сайте красноярской команды.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Двукратный чемпион мира Александр Семин стал президентом клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Сокол», сообщается на сайте красноярской команды.
Семин, который является уроженцем Красноярска, стал первым президентом в истории клуба. Генеральным директором станет Сергей Рабцун, генеральным менеджером — Алексей Яшкин.
«В клубе передо мной будет стоять задача идти только вперед, показывать лучшие результаты и сделать все лучше, чем было до этого. Я думаю, в этом состоит моя главная цель. Также буду заниматься привлечением внебюджетных средств в клуб, чтобы улучшить его работу», — цитирует Семина сайт красноярцев.
Семину 38 лет. На протяжении карьеры в России он играл за «Трактор» (Челябинск), «Ладу» (Тольятти), «Химик» (Мытищи), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Металлург» (Магнитогорск) и подмосковный «Витязь», где в последнем для себя сезоне-2020/21 провел 40 матчей и набрал 19 очков (8 шайб + 11 передач). Также Семин провел 650 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, выступая за «Вашингтон», «Каролину» и «Монреаль», в которых набрал 517 очков (239 шайб + 278 передач). В составе сборной России Семин стал чемпионом мира 2008 и 2012 годов.