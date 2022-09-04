«Локомотив» крупно обыграл «Трактор», Иван Бочаров оформил «сухарь»

На восьмой минуте Егор Аверин, реализовав численное большинство, вывел железнодорожников вперёд. На 15-й минуте Георгий Иванов удвоил преимущество «Локомотива». После этого тренерский штаб челябинцев принял решение заменить Эмиля Гарипова на Сергея Мыльникова. На 38-й минуте Александр Елесин в третий раз поразил ворота «Трактора». Точку в матче на 54-й минуте поставил Максим Шалунов, реализовавший численное большинство и забросивший четвёртую шайбу в матче.