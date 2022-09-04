Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Куньлунь
Амур
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
Сибирь
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Адмирал
02
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Северсталь
43
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Локомотив
04
Хоккей. КХЛ
3.09
Торпедо
Металлург
45
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
14:30
Автомобилист
Северсталь
43
14:30
Трактор
Локомотив
04
3.09
Торпедо
Металлург
45
3.09
СКА
Салават Юлаев
ОТ
32
3.09
ЦСКА
Нефтехимик
ОТ
54
3.09
Динамо Мн
Барыс
ОТ
43
3.09
Витязь
Авангард
32
3.09
Динамо М
Ак Барс
20
Хоккей. КХЛ. Все результаты
17:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» крупно обыграл «Трактор», Иван Бочаров оформил «сухарь»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал ярославский «Локомотив».

Локомотив
Трактор
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

На восьмой минуте Егор Аверин, реализовав численное большинство, вывел железнодорожников вперёд. На 15-й минуте Георгий Иванов удвоил преимущество «Локомотива». После этого тренерский штаб челябинцев принял решение заменить Эмиля Гарипова на Сергея Мыльникова. На 38-й минуте Александр Елесин в третий раз поразил ворота «Трактора». Точку в матче на 54-й минуте поставил Максим Шалунов, реализовавший численное большинство и забросивший четвёртую шайбу в матче.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 6 сентября в Челябинске сыграет с «Автомобилистом». «Локомотив» 7 сентября примет «Нефтехимик».

Читайте также
Трактор
0:4
0:0, 0:0, 0:0
Локомотив
 Россиянин подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Вот как ему это удалось
Йога поможет сделать секс ярче. 7 поз для повышения женского либидо
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь