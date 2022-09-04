41-летний хоккеист Зарипов заявил о желании играть за сборную России
Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о желании вернуться в сборную России. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея страны.
Ак Барс
Россия
«Хотел и до сих пор хочу играть за сборную, но понимаю, что это уже нереально, только если создадут какую-нибудь сборную ветеранов Россия-U40», — заявил 41-летний спортсмен.
Зарипов добавил, что не вызывался в сборную после ЧМ-2015 в Чехии. «Уже понимал, что нет смысла ждать и расстраиваться. Поэтому полностью посвятил себя КХЛ», — отметил игрок.
Зарипов в составе сборной России завоевал три золота, бронзу и серебро на чемпионатах мира. Он также является пятикратным обладателем Кубка Гагарина. В 2009 году хоккеист получил звание Заслуженного мастера спорта страны.