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4 сентября, источник: Lenta.Ru

41-летний хоккеист Зарипов заявил о желании играть за сборную России

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о желании вернуться в сборную России. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея страны.

Ак Барс
Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Хотел и до сих пор хочу играть за сборную, но понимаю, что это уже нереально, только если создадут какую-нибудь сборную ветеранов Россия-U40», — заявил 41-летний спортсмен.

Зарипов добавил, что не вызывался в сборную после ЧМ-2015 в Чехии. «Уже понимал, что нет смысла ждать и расстраиваться. Поэтому полностью посвятил себя КХЛ», — отметил игрок.

Зарипов в составе сборной России завоевал три золота, бронзу и серебро на чемпионатах мира. Он также является пятикратным обладателем Кубка Гагарина. В 2009 году хоккеист получил звание Заслуженного мастера спорта страны.

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