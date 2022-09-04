«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Единственную шайбу в матче на 24-й минуте забросил Дмитрий Кугрышев. Голкипер «Спартака» Патрик Рибар отразил 31 бросок.

Обе команды провели свои вторые матчи в нынешнем сезоне. «Спартак» в пятницу обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:2, «Сибирь» в тот же день оказалась сильнее «Сочи» — 2:0.

В следующем матче новосибирцы 6 сентября сыграют на выезде против китайского «Куньлунь Ред Стар», «Спартак» в тот же день примет владивостокский «Адмирал».

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