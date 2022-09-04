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19:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Спартак
Сибирь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Единственную шайбу в матче на 24-й минуте забросил Дмитрий Кугрышев. Голкипер «Спартака» Патрик Рибар отразил 31 бросок.

Обе команды провели свои вторые матчи в нынешнем сезоне. «Спартак» в пятницу обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:2, «Сибирь» в тот же день оказалась сильнее «Сочи» — 2:0.

В следующем матче новосибирцы 6 сентября сыграют на выезде против китайского «Куньлунь Ред Стар», «Спартак» в тот же день примет владивостокский «Адмирал».

Другие матчи дня:

  • «Куньлунь» — «Амур» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1);.
  • «Сочи» — «Адмирал» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).

Спартак
1:0
0:0, 0:0, 0:0
Сибирь
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