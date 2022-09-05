Суд вынес приговор хоккеисту по делу о взятке для уклонения от армии

Ранее сообщалось, что в суде прошли прения сторон. Гособвинитель попросил суд наказать Сулейманова штрафом в размере три миллиона рублей в доход государства. Защита хоккеиста просила суд при назначении наказания учесть его полное признание вины и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В последнем слове Сулейманов сказал суду, что раскаивается в содеянном.

«Суд приговорил Сулейманова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года», — сказал судья. Адвокат хоккеиста Гульшат Камалетдинова сообщила журналистам, что не намерена обжаловать приговор суда.

«Мы довольны приговором, обжаловать не будем», — сказала она. Защитница добавила, что суд переквалифицировал дело с «дачи взятки» на «покушение на дачу взятки».

На вопрос РИА Новости, сможет ли Сулейманов выезжать на хоккейные матчи за границу, адвокат ответила, что приговор не помешает спортивной карьере хоккеиста.

«Это зависит от исправительной комиссии, никак не повлияет приговор на карьеру, это будет фактически отсрочка от службы в армии», — уточнила Камалетдинова.

По данным СУСК РФ по Башкирии, в 2019 году двое студентов уфимского вуза через знакомого передали взятку сотруднику военного комиссариата для освобождения или получения отсрочки от прохождения службы в рядах ВС РФ. Суммы взяток составили 170 и 175 тысяч рублей. Тогда посредника арестовали, а в отношении взяткодателей возбудили уголовное дело.

Уголовное дело 8 июля поступило для рассмотрения в суд, причем тогда выяснилось, что в деле фигурируют не два, а три хоккеиста: Анвар Сулейманов, Владислав Лукин и Михаил Воробьев. Как именно следствие вышло на третьего спортсмена, официальных данных нет.