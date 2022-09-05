Дебютная шайба Радулова за «Ак Барс» помогла команде обыграть ЦСКА

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Илья Сафонов (19-я минута), Кирилл Панюков (23), Александр Радулов (49), забросивший первую шайбу в официальных матчах за «Ак Барс», Даниил Тарасов (60) и Никита Дыняк (60). У хозяев голом отметился Виталий Абрамов (16).

В июле «Ак Барс» объявил о подписании контракта с Радуловым на два года. В прошлом сезоне российский форвард выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз».

В следующем матче ЦСКА сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью» 9 сентября, а «Ак Барс» днем ранее примет владивостокский «Адмирал».