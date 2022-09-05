Лидер «Барыса» красиво забил СКА, но казахстанский клуб очков не набрал

Источник: ХК "Трактор"

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1:3 в пользу хозяев льда. Счет в игре был открыт во втором периоде: на две шайбы конкурентов результативным сольным проходом ответил Линден Вей.

У СКА отличились Дмитрий Яшкин и Александр Волков (в большинстве). В конце матча Волков оформил дубль. «Барыс» собрал шесть минут штрафа, а соперники — две минуты.