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22:24 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер «Барыса» красиво забил СКА, но казахстанский клуб очков не набрал

Казахстанский клуб «Барыс» уступил в гостях СКА, сообщает корреспондент Vesti.kz. Голкипер столичного клуба Андрей Шутов отразил свыше 30 бросков.

СКА
Барыс
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Источник: ХК "Трактор"

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1:3 в пользу хозяев льда. Счет в игре был открыт во втором периоде: на две шайбы конкурентов результативным сольным проходом ответил Линден Вей.

У СКА отличились Дмитрий Яшкин и Александр Волков (в большинстве). В конце матча Волков оформил дубль. «Барыс» собрал шесть минут штрафа, а соперники — две минуты.

Добавим, что «Барыс» стартовал в КХЛ с поражения в Минске, а в продолжении выездной серии сыграет с «Витязем» (7 сентября) и «Сочи» (9 сентября).

СКА
3:1
0:0, 0:0, 0:0
Барыс
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