Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Адмирал
Хоккей. КХЛ
5.09
СКА
Барыс
31
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
5.09
Динамо М
Нефтехимик
61
5.09
СКА
Барыс
31
5.09
Динамо Мн
Авангард
63
5.09
Витязь
Салават Юлаев
32
5.09
ЦСКА
Ак Барс
15
4.09
Куньлунь
Амур
02
4.09
Спартак
Сибирь
10
4.09
Сочи
Адмирал
14
Хоккей. КХЛ. Все результаты
10:50 (мск), источник: ТАСС

Хоккеиста СКА Воробьева оштрафовали по делу о взятке за уклонение от армии

Сумма штрафа составила 2 млн рублей.

СКА
Наверх
Источник: РИА "Новости"

УФА, 6 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Уфы оштрафовал на 2 млн рублей хоккеиста СКА Михаила Воробьева по уголовному делу о даче взятки за уклонение от армии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Воробьева Михаила Сергеевича признать виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Меру пресечения Воробьеву в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу», — сказал судья.

Прокурор просил назначить хоккеисту штраф в размере 3 млн рублей. Смягчающими обстоятельствами были названы признание вины хоккеистом, сотрудничество со следствием, явка с повинной. В последнем слове Воробьев сообщил, что сожалеет о содеянном.

Ранее по аналогичному делу на пять лет условно в Уфе был осужден другой хоккеист, Анвар Сулейманов. Еще одним фигурантом уголовного дела является Владислав Лукин. По версии следствия, деньги они перечисляли через посредника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело.

По данным регионального следственного управления СК РФ, преступления были совершены в 2019 году. 37-летний житель Уфы предлагал за взятку предоставить отсрочку от службы в армии на фиктивных основаниях.

 "Европейский союз никогда не признает эти паспорта"
Некоторые из этих экспериментов прежде не проводились ни в одной стране мира
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь