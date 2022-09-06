Хоккеиста СКА Воробьева оштрафовали по делу о взятке за уклонение от армии

УФА, 6 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Уфы оштрафовал на 2 млн рублей хоккеиста СКА Михаила Воробьева по уголовному делу о даче взятки за уклонение от армии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Воробьева Михаила Сергеевича признать виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Меру пресечения Воробьеву в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу», — сказал судья.

Прокурор просил назначить хоккеисту штраф в размере 3 млн рублей. Смягчающими обстоятельствами были названы признание вины хоккеистом, сотрудничество со следствием, явка с повинной. В последнем слове Воробьев сообщил, что сожалеет о содеянном.

Ранее по аналогичному делу на пять лет условно в Уфе был осужден другой хоккеист, Анвар Сулейманов. Еще одним фигурантом уголовного дела является Владислав Лукин. По версии следствия, деньги они перечисляли через посредника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело.