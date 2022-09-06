Игрок системы СКА получил страшную травму. Что с его здоровьем, когда он вернется на лед?

Матч

Хоккей КХЛ 2022-2023 Неделя 2, 5.09.2022, 19:00 ЦСКА 1 Ак Барс 5

После того как «Ак Барс» начал сезон с поражения от «Динамо», встреча с ЦСКА стала больше, чем игрой с обладателем Кубка Гагарина. Ее можно было проиграть, ничего бы не случилось, но требовалось хотя бы выглядеть достойно. Ведь в первом матче сезона появилось много вопросов. Это всегда будет такой Радулов? Это реально в команде только одно звено, которое может приносить результат? Это действительно Олег Знарок не может управлять командой? А тут еще ЦСКА на ходу. Команда, которая хоть и пропускает много (до понедельника в среднем у них было три шайбы за матч), но и забивает легко.

Но теперь успокоятся те, кто предрекал крах казанской команды. И если половину игры у болельщиков еще оставалось тревожное чувство, то потом оно исчезло.

Сначала забил Илья Сафонов, затем Знарок убрал Александра Радулова к Кириллу Семенову и Станиславу Галиеву, и мощная машина наконец завелась. Да так, что смяла на пути ЦСКА, как будто и не было на льду этой команды.

Все стало получаться, все стали бежать туда, куда надо. Каждый занялся своим делом. 5:1 — справедливый результат. Не было чувства, что гостям повезло. Да, плохо сыграл вратарь Александр Шарыченков, но к его уровню мы привыкли, да и Адам Рейдеборн в этом чемпионате не выглядел эталоном. Но победили не из-за плохих действий голкипера, а потому что бежали быстрее и комбинировали лучше, допуская минимум ошибок.

«Ак Барс» и летом производил мощное впечатление, несмотря на поражения в каких-то играх. Было понятно, что как только начнется сезон, то они будут серьезнее. Да, в первый матч не вошли, зато потом правильное собрание разбудило их. Что же, мы действительно увидели претендента на Кубок Гагарина. Надолго ли их теперь хватит?

Поражение

Хоккей КХЛ 2022-2023 Неделя 2, 5.09.2022, 19:10 Динамо Мн 6 Авангард 3

«Авангард» потерпел второе поражение подряд. На этот раз команда Дмитрия Рябыкина была бита в Минске. На шесть пропущенных шайб не обращайте внимания, так как две были заброшены в пустые ворота. Но все равно плохо. Не такой уж и серьезный старт в календаре у «Авангарда», чтобы после двух матчей не было очков. А теперь, зная, как относятся в офисе клуба к неудачам, тренеру не позавидуешь. Он и сам нервничает, да ему еще и никто не помогает. При Бобе Хартли люди, отвечавшие за видеопросмотр моментов, приносили баллы в копилку команды, правильно реагируя на любые спорные эпизоды. Если был офсайд, который не заметили судьи, то его непременно разглядят. А тут Рябыкин берет запрос на взятие ворот в ситуации, когда никакой помехи вратарю и близко не было, арбитры тоже не видят ничего криминального после просмотра, выписывают новое большинство за «задержку времени» — и снова шайба в воротах. Так делать нельзя.

Еще раз повторю — слишком расслабились, когда уехал канадский тренер. Послабления в режиме не должны превращаться в бардак. Когда Владимир Вуйтек сменил Петра Воробьева, он же просто убрал жесткие порядки, а не прекратил тренировочный процесс. Хартли увез с собой чувство, когда на стадион приходишь без особой радости, но совсем уж превращать команду в пионерский лагерь не следует.

Подводят и вратари. Но самому Василию Демченко не стыдно? Сейчас был хороший шанс стать основным. Легионеров нет, конкурентом привозят ветерана, чьи лучшие годы позади. Но вместо отчаянной работы, предельной концентрации — такие игры. Опять же, всего два матча прошло, Дмитрий Рябыкин еще не нашел себя, но с такой помощью он до омских матчей не доработает. «Авангард», соберись!

Травма

Страшный эпизод случился в матче Всероссийской хоккейной лиги. Нападающий «СКА-Невы» Кирилл Танков ехал за шайбой к борту, а в него врезался защитник питерского «Динамо» Артем Мальцев. Силовой прием получился не очень чистым, Танков врезался в борт головой и не смог самостоятельно подняться. Хоккеист покинул лед на носилках, его привезли в больницу, причем некоторое время пришлось провести в реанимации. Предварительный диагноз — перелом шейного позвонка. К счастью, удалось избежать самого страшного — паралича, но вряд ли в ближайший год форвард выйдет на лед.

Танков в это межсезонье бился за попадание в состав СКА, Роман Ротенберг ставил его в пример как человека, который оказался готов к сезону, но пробиться в состав первой команды не получилось. Кириллу всего 20 лет, но в ВХЛ он провел уже 55 матчей, причем у него довольно приличная статистика для игрока такого возраста — 11 голов и 15 передач. Теперь остается вера в то, что получится восстановиться. Такие эпизоды были в нашем хоккее, игроки возвращались на лед, вспомните хотя бы Войтеха Вольски, который выбыл из строя с похожим повреждением.

Позже на пресс-конференции главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал, что есть нехорошая тенденция. Мол, Матвея Мичкова сломали, теперь Танкова, надо что-то «сделать и подкорректировать». А что тут сделаешь? Только пойти по пути женского или ветеранского хоккея, запретив все силовые приемы, но кому это будет интересно? Бороться с теми, кто нарушает правила, — тоже сомнительный способ. Можно сейчас дать долгую дисквалификацию Артему Мальцеву, но нужно понимать, что он игрок ВХЛ. И своим шансом в КХЛ (у него два матча в «Сочи») не воспользовался потому, что не хватило мастерства.

Запретить играть в хоккей всем, кто делает это плохо? Все ледовые площадки в стране нужно снести, зачем они для сотни человек? Но почему-то опять в голову приходит эпизод с Джошуа Хо-Сэнгом. Не боятся ничего хоккеисты, которые применяют опасные приемы. Мы же все с тафгаями боремся, забывая об их пользе. Кириллу же здоровья. Надеемся, что пропуск сезона — это худший сценарий, а вернется он гораздо раньше.