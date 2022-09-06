Игрок системы СКА получил страшную травму. Что с его здоровьем, когда он вернется на лед?
Обзор дня Алексея Шевченко.
После того как «Ак Барс» начал сезон с поражения от «Динамо», встреча с ЦСКА стала больше, чем игрой с обладателем Кубка Гагарина. Ее можно было проиграть, ничего бы не случилось, но требовалось хотя бы выглядеть достойно. Ведь в первом матче сезона появилось много вопросов. Это всегда будет такой Радулов? Это реально в команде только одно звено, которое может приносить результат? Это действительно Олег Знарок не может управлять командой? А тут еще ЦСКА на ходу. Команда, которая хоть и пропускает много (до понедельника в среднем у них было три шайбы за матч), но и забивает легко.
Но теперь успокоятся те, кто предрекал крах казанской команды. И если половину игры у болельщиков еще оставалось тревожное чувство, то потом оно исчезло.
Сначала забил Илья Сафонов, затем Знарок убрал Александра Радулова к Кириллу Семенову и Станиславу Галиеву, и мощная машина наконец завелась. Да так, что смяла на пути ЦСКА, как будто и не было на льду этой команды.
Все стало получаться, все стали бежать туда, куда надо. Каждый занялся своим делом. 5:1 — справедливый результат. Не было чувства, что гостям повезло. Да, плохо сыграл вратарь Александр Шарыченков, но к его уровню мы привыкли, да и Адам Рейдеборн в этом чемпионате не выглядел эталоном. Но победили не из-за плохих действий голкипера, а потому что бежали быстрее и комбинировали лучше, допуская минимум ошибок.
«Ак Барс» и летом производил мощное впечатление, несмотря на поражения в каких-то играх. Было понятно, что как только начнется сезон, то они будут серьезнее. Да, в первый матч не вошли, зато потом правильное собрание разбудило их. Что же, мы действительно увидели претендента на Кубок Гагарина. Надолго ли их теперь хватит?
«Авангард» потерпел второе поражение подряд. На этот раз команда Дмитрия Рябыкина была бита в Минске. На шесть пропущенных шайб не обращайте внимания, так как две были заброшены в пустые ворота. Но все равно плохо. Не такой уж и серьезный старт в календаре у «Авангарда», чтобы после двух матчей не было очков. А теперь, зная, как относятся в офисе клуба к неудачам, тренеру не позавидуешь. Он и сам нервничает, да ему еще и никто не помогает. При Бобе Хартли люди, отвечавшие за видеопросмотр моментов, приносили баллы в копилку команды, правильно реагируя на любые спорные эпизоды. Если был офсайд, который не заметили судьи, то его непременно разглядят. А тут Рябыкин берет запрос на взятие ворот в ситуации, когда никакой помехи вратарю и близко не было, арбитры тоже не видят ничего криминального после просмотра, выписывают новое большинство за «задержку времени» — и снова шайба в воротах. Так делать нельзя.
Еще раз повторю — слишком расслабились, когда уехал канадский тренер. Послабления в режиме не должны превращаться в бардак. Когда Владимир Вуйтек сменил Петра Воробьева, он же просто убрал жесткие порядки, а не прекратил тренировочный процесс. Хартли увез с собой чувство, когда на стадион приходишь без особой радости, но совсем уж превращать команду в пионерский лагерь не следует.
Подводят и вратари. Но самому Василию Демченко не стыдно? Сейчас был хороший шанс стать основным. Легионеров нет, конкурентом привозят ветерана, чьи лучшие годы позади. Но вместо отчаянной работы, предельной концентрации — такие игры. Опять же, всего два матча прошло, Дмитрий Рябыкин еще не нашел себя, но с такой помощью он до омских матчей не доработает. «Авангард», соберись!
Страшный эпизод случился в матче Всероссийской хоккейной лиги. Нападающий «СКА-Невы» Кирилл Танков ехал за шайбой к борту, а в него врезался защитник питерского «Динамо» Артем Мальцев. Силовой прием получился не очень чистым, Танков врезался в борт головой и не смог самостоятельно подняться. Хоккеист покинул лед на носилках, его привезли в больницу, причем некоторое время пришлось провести в реанимации. Предварительный диагноз — перелом шейного позвонка. К счастью, удалось избежать самого страшного — паралича, но вряд ли в ближайший год форвард выйдет на лед.
Танков в это межсезонье бился за попадание в состав СКА, Роман Ротенберг ставил его в пример как человека, который оказался готов к сезону, но пробиться в состав первой команды не получилось. Кириллу всего 20 лет, но в ВХЛ он провел уже 55 матчей, причем у него довольно приличная статистика для игрока такого возраста — 11 голов и 15 передач. Теперь остается вера в то, что получится восстановиться. Такие эпизоды были в нашем хоккее, игроки возвращались на лед, вспомните хотя бы Войтеха Вольски, который выбыл из строя с похожим повреждением.
Позже на пресс-конференции главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал, что есть нехорошая тенденция. Мол, Матвея Мичкова сломали, теперь Танкова, надо что-то «сделать и подкорректировать». А что тут сделаешь? Только пойти по пути женского или ветеранского хоккея, запретив все силовые приемы, но кому это будет интересно? Бороться с теми, кто нарушает правила, — тоже сомнительный способ. Можно сейчас дать долгую дисквалификацию Артему Мальцеву, но нужно понимать, что он игрок ВХЛ. И своим шансом в КХЛ (у него два матча в «Сочи») не воспользовался потому, что не хватило мастерства.
Запретить играть в хоккей всем, кто делает это плохо? Все ледовые площадки в стране нужно снести, зачем они для сотни человек? Но почему-то опять в голову приходит эпизод с Джошуа Хо-Сэнгом. Не боятся ничего хоккеисты, которые применяют опасные приемы. Мы же все с тафгаями боремся, забывая об их пользе. Кириллу же здоровья. Надеемся, что пропуск сезона — это худший сценарий, а вернется он гораздо раньше.
Автор: Алексей Шевченко