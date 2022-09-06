Игрок СКА мог попасть в тюрьму за взятку, а получил штраф 2 миллиона. Это двухнедельная зарплата Воробьева

Эта неделя в российском хоккее ознаменовалась парадом уголовных приговоров игрокам, которые однажды решили пойти простым путем и купили военные билеты у бывшего сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина.

Михаил Воробьев, Владислав Лукин и Анвар Сулейманов спокойно жили и играли в хоккей на разных уровнях, но в один момент все трое стали фигурантами громкого дела. Начиная с апреля, когда Самигуллина задержали правоохранительные органы, под угрозу попали и те, кто пользовался его услугами.

С господином Самигуллиным связано и дело Ивана Федотова, но экс-вратаря ЦСКА сразу отправили служить в армию и уголовного дела заводить не стали. С другими клиентами бывшего полицейского поступили иначе. И еще неизвестно, кому повезло больше. Сулемайнов, который первым узнал приговор, продолжит играть в хоккей, а «отсрочка» в виде пяти лет условного заключения избавит 22-летнего вратаря от службы в вооруженных силах РФ. Тогда как его коллега по амплуа Федотов вместо дебюта в НХЛ за «Филадельфию» уже гарантированно пропустит год.

И вот, вслед за Сулеймановым, уже на следующий день, узнал вердикт суда самый звездный хоккеист в этой компании. Воробьев, напомним, выигрывал бронзу молодежного чемпионата мира, играл в одном звене с Кириллом Капризовым и становился лучшим ассистентом мирового первенства среди двадцатилетних. Также за плечами 25-летнего нападающего юниорский чемпионат мира, три сезона в системе «Филадельфии» и статус «кандидата в первую сборную», который, правда, пока никак не воплотился в жизнь. И неизвестно, когда воплотится.

Воробьев за покупку военного билета получил штраф в размере 2 миллионов рублей. Штраф изначально фигурировал в этой статье как одно из возможных наказаний. Изначально в качестве максимального срока назывались 12 лет, но по той части, в которой рассматривалось дело Воробьева, Лукина и Сулейманова, обвиняемые могли сесть в тюрьму в худшем случае на 7 лет. Очевидно, что столь пессимистичный сценарий не мог быть реализован ни при каких обстоятельствах. Тем более, в отношении действующего игрока СКА, за которого вступился сам Роман Ротенберг.

Интересно, что Сулемайнову, который в итоге приговорен к пяти годам условно, изначально грозил штраф в 5 миллионов рублей. Для парня, который нигде не играл в прошлом сезоне, а недавно подписал контракт с клубом ВХЛ-Б, это действительно большие деньги. Чего не скажешь о Воробьеве с зарплатой 45 миллионов в год. Для него тот штраф, что выписал уфимский суд, это двухнедельная зарплата в питерском клубе. То же самое, что среднестатистический россиянин выложит из кармана несколько десятков тысяч рублей.

И вот тут возникает несколько вопросов. Если Сулемайнову обвинение запрашивало штраф, а в итоге суд дал условный срок, то что грозило Воробьеву? И насколько итоговый приговор отличается от того, что изначально грозило питерскому «армейцу»? Это интересно знать хотя бы для того, чтобы понимать, насколько сторона игрока довольна исходом судебного процесса. Адвокат Сулейманова, например, не скрывает, что пятилетний условный срок для 22-летнего молодого человека — это ни что иное, как… отсрочка от армии. У Воробьева этой отсрочки, выходит, нет.

Признав по ходу следствия вину за покупку военного билета, Михаил заявил, что готов пройти службу в армии. Наверняка это было сказано для того, чтобы избежать серьезного наказания. Однако теперь настало время отвечать за свои слова. Воробьеву 25 лет, а осенний призыв начинается 1 октября. Отправится ли он по пути Федотова? Или же СКА теперь включится по полной программе и поможет своему первому центру? Наверное, вряд ли кто-то удивится, если талантливый хоккеист вдруг окажется студентом какого-нибудь питерского ВУЗа. А там и отсрочка подоспеет.