Дубль Принса принес «Спартаку» победу над «Адмиралом» в матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). В составе «красно-белых» дубль оформил Шейн Принс (2-я и 26-я минуты). У приморского клуба отличился Рудольф Червены (11).

«Спартак», одержавший третью победу в трех стартовых матчах, возглавил таблицу КХЛ. «Адмирал» потерпел второе поражение при одном выигрыше.

В следующем матче «Спартак» встретится в гостях с магнитогорским «Металлургом» 10 сентября, а «Адмирал» двумя днями ранее сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом».