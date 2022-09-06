Дубль Принса принес «Спартаку» победу над «Адмиралом» в матче КХЛ
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» нанес поражение владивостокскому «Адмиралу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Спартак
Адмирал
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). В составе «красно-белых» дубль оформил Шейн Принс (2-я и 26-я минуты). У приморского клуба отличился Рудольф Червены (11).
«Спартак», одержавший третью победу в трех стартовых матчах, возглавил таблицу КХЛ. «Адмирал» потерпел второе поражение при одном выигрыше.
В следующем матче «Спартак» встретится в гостях с магнитогорским «Металлургом» 10 сентября, а «Адмирал» двумя днями ранее сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом».
Нижегородское «Торпедо» одержало первую победу в КХЛ под руководством Игоря Ларионова, разгромив в матче хабаровский «Амур» — 6:1 (1:0, 1:0, 4:1). Китайский «Куньлунь» в серии буллитов проиграл новосибирской «Сибири» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).