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14:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Ярославле прошли памятные мероприятия в годовщину гибели «Локомотива»

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Памятные мероприятия проходят в Ярославской области в среду, в 11-ю годовщину со дня авиакатастрофы, в которой погибли хоккеисты основного состава ярославского «Локомотива».

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Источник: РИА "Новости"

Самолет Як-42 авиакомпании «Як Сервис» с хоккейной командой «Локомотив» на борту разбился 7 сентября 2011 года при взлете из аэропорта «Туношна» в Ярославской области. Всего в самолете было 45 человек — 37 пассажиров и восемь членов экипажа. При крушении выжили двое — хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов, но 12 сентября Галимов от полученных ран скончался в Институте хирургии имени Вишневского в Москве.

В правительстве Ярославской области рассказали РИА Новости, что утром в Успенском соборе Ярославля состоялась литургия по погибшим хоккеистам. Затем прошла панихида на Леонтьевском кладбище, где похоронены многие из жертв трагедии. Цветы к их могилам возложили врио губернатора области Михаил Евраев, президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев, родные и близкие хоккеистов, болельщики.

«Сегодня особая дата для Ярославской области и мирового хоккея. 11 лет назад в авиакатастрофе погибли игроки и члены команды “Локомотив”, экипаж Як-42. Ребята ушли на взлете… Время не уменьшает боль утраты. И не стирает память. Она живет в новых играх и победах. И в наших сердцах. И каждый, кто сегодня выходит на лёд за наш клуб, знает, что играет не только за себя. Но и за парней», — написал Евраев в своем Telegram-канале.

Продолжились мероприятия у памятника «Хоккейное братство» рядом с комплексом «Арена-2000», который является домашней ареной ХК «Локомотив».

В перечне дальнейших памятных мероприятий — церемония возложения цветов и панихида на территории мемориального комплекса в поселке Туношна, открытого спустя год после авиакатастрофы на месте падения самолета Як-42.

«Завершится день матчем между ярославским “Локомотивом” и нижнекамским “Нефтехимиком” на льду “Арены-2000”. Он начнется с минуты молчания», — рассказали в областном правительстве.

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