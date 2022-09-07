В Ярославле прошли памятные мероприятия в годовщину гибели «Локомотива»

Самолет Як-42 авиакомпании «Як Сервис» с хоккейной командой «Локомотив» на борту разбился 7 сентября 2011 года при взлете из аэропорта «Туношна» в Ярославской области. Всего в самолете было 45 человек — 37 пассажиров и восемь членов экипажа. При крушении выжили двое — хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов, но 12 сентября Галимов от полученных ран скончался в Институте хирургии имени Вишневского в Москве.
В правительстве Ярославской области рассказали РИА Новости, что утром в Успенском соборе Ярославля состоялась литургия по погибшим хоккеистам. Затем прошла панихида на Леонтьевском кладбище, где похоронены многие из жертв трагедии. Цветы к их могилам возложили врио губернатора области Михаил Евраев, президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев, родные и близкие хоккеистов, болельщики.
Продолжились мероприятия у памятника «Хоккейное братство» рядом с комплексом «Арена-2000», который является домашней ареной ХК «Локомотив».
В перечне дальнейших памятных мероприятий — церемония возложения цветов и панихида на территории мемориального комплекса в поселке Туношна, открытого спустя год после авиакатастрофы на месте падения самолета Як-42.
«Завершится день матчем между ярославским “Локомотивом” и нижнекамским “Нефтехимиком” на льду “Арены-2000”. Он начнется с минуты молчания», — рассказали в областном правительстве.