В Ярославле прошли памятные мероприятия в годовщину гибели «Локомотива»

«Сегодня особая дата для Ярославской области и мирового хоккея. 11 лет назад в авиакатастрофе погибли игроки и члены команды “Локомотив”, экипаж Як-42. Ребята ушли на взлете… Время не уменьшает боль утраты. И не стирает память. Она живет в новых играх и победах. И в наших сердцах. И каждый, кто сегодня выходит на лёд за наш клуб, знает, что играет не только за себя. Но и за парней», — написал Евраев в своем Telegram-канале.