Драка и разгром. «Барыс» потерпел сокрушительное поражение в матче КХЛ

Остальные взятия ворот случились в заключительный период. На 44-й минуте Степан Старков реализовал большинство — 2:0. На 48-й минуте Владислав Кара утроил преимущество подмосковной команды, а спустя минуту Жереми Руа сделал счет 4:0. Окончательную точку в матче поставил Кирилл Рассказов, отличившийся на 53-й минуте.

Отметим, что во втором периоде на льду вспыхнула драка между Иваном Мищенко («Барыс») и Александром Яремчуком («Витязь»). Оба хоккеиста по ее итогам были удалены на две минуты.