Текущие события
Хоккей. КХЛ
7.09
СКА
Авангард
41
Хоккей. КХЛ
7.09
Сочи
Динамо М
24
Хоккей. КХЛ
7.09
Динамо Мн
Салават Юлаев
24
Хоккей. КХЛ
7.09
Локомотив
Нефтехимик
43
Хоккей. КХЛ
7.09
Витязь
Барыс
50
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Амур
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
7.09
СКА
Авангард
41
7.09
Сочи
Динамо М
24
7.09
Динамо Мн
Салават Юлаев
24
7.09
Локомотив
Нефтехимик
43
7.09
Витязь
Барыс
50
6.09
Куньлунь
Сибирь
Б
12
6.09
Торпедо
Амур
61
6.09
Спартак
Адмирал
21
Хоккей. КХЛ. Все результаты
7 сентября, источник: Vesti.kz

Драка и разгром. «Барыс» потерпел сокрушительное поражение в матче КХЛ

«Барыс» потерпел разгромное поражение от «Витязя» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Балашихе завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Витязь
БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

В первом периоде «Витязь» забросил одну шайбу — на 20-й минуте отличился Скотт Уилсон.

Остальные взятия ворот случились в заключительный период. На 44-й минуте Степан Старков реализовал большинство — 2:0. На 48-й минуте Владислав Кара утроил преимущество подмосковной команды, а спустя минуту Жереми Руа сделал счет 4:0. Окончательную точку в матче поставил Кирилл Рассказов, отличившийся на 53-й минуте.

Отметим, что во втором периоде на льду вспыхнула драка между Иваном Мищенко («Барыс») и Александром Яремчуком («Витязь»). Оба хоккеиста по ее итогам были удалены на две минуты.

Напомним, что ранее «Барыс» проиграл минскому «Динамо» (3:4 после буллитов) и питерскому СКА (1:3).

Витязь
5:0
1:0, 0:0, 4:0
Барыс
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь