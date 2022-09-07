Драка и разгром. «Барыс» потерпел сокрушительное поражение в матче КХЛ

В первом периоде «Витязь» забросил одну шайбу — на 20-й минуте отличился Скотт Уилсон.
Остальные взятия ворот случились в заключительный период. На 44-й минуте Степан Старков реализовал большинство — 2:0. На 48-й минуте Владислав Кара утроил преимущество подмосковной команды, а спустя минуту Жереми Руа сделал счет 4:0. Окончательную точку в матче поставил Кирилл Рассказов, отличившийся на 53-й минуте.
Отметим, что во втором периоде на льду вспыхнула драка между Иваном Мищенко («Барыс») и Александром Яремчуком («Витязь»). Оба хоккеиста по ее итогам были удалены на две минуты.
Напомним, что ранее «Барыс» проиграл минскому «Динамо» (3:4 после буллитов) и питерскому СКА (1:3).