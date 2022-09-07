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7 сентября, источник: БЕЛТА

Хоккейное минское «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне КХЛ

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» на своем льду проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Салават Юлаев
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По ходу встречи подопечные Вудкрофта дважды вели в счете, дублем в составе хозяев отметился Райан Спунер. На второй перерыв команды уходили при цифрах 2:1 в пользу «зубров», но финальная 20-минутка осталась за гостями. Две шайбы уфимцы провели в большинстве, а за 10 секунд до финальной сирены поразили пустые ворота. В итоге 2:4 — «Динамо» терпит первую неудачу в регулярном чемпионате.

Далее минчан ожидает первая в новом сезоне КХЛ выездная серия. В воскресенье наша команда встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», 12 сентября «зубры» сыграют с казанским «Ак Барсом», 14 сентября — против череповецкой «Северстали».

Динамо Мн
2:4
1:1, 1:0, 0:3
Салават Юлаев
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