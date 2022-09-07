Хоккейное минское «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне КХЛ

По ходу встречи подопечные Вудкрофта дважды вели в счете, дублем в составе хозяев отметился Райан Спунер. На второй перерыв команды уходили при цифрах 2:1 в пользу «зубров», но финальная 20-минутка осталась за гостями. Две шайбы уфимцы провели в большинстве, а за 10 секунд до финальной сирены поразили пустые ворота. В итоге 2:4 — «Динамо» терпит первую неудачу в регулярном чемпионате.