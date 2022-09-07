«Авангард» потерпел третье поражение подряд в КХЛ после матча со СКА

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1). В составе хозяев хет-триком отметился Марат Хайруллин (27, 35 и 59-я минуты), еще одну шайбу забросил Михаил Воробьев (35). У гостей отличился Алексей Береглазов (53).

Матч начался с минуты молчания в память о погибшей 11 лет назад в авиакатастрофе команде ярославского «Локомотива». На арене были организованы мемориал для возложения цветов и сектор памяти, в котором на 44 места разложили шарфы с символикой ярославского клуба. Все хоккеисты и тренеры команд вышли на игру со специальными памятными шевронами на джерси и костюмах.

Самолет Як-42 авиакомпании «Як Сервис» с хоккейной командой «Локомотив» на борту разбился 7 сентября 2011 года при взлете из аэропорта «Туношна» в Ярославской области. Всего в самолете было 45 человек — 37 пассажиров и восемь членов экипажа. При крушении выжили двое — хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов, но 12 сентября Галимов от полученных ран скончался в Институте хирургии имени Вишневского в Москве.

10 лет трагедии ярославского «Локомотива» 9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

СКА одержал третью победу в текущем сезоне, обладатель Кубка Гагарина — 2021 «Авангард» потерпел третье поражение подряд. В следующей встрече СКА примет московское «Динамо» 9 сентября, а «Авангард» двумя днями позднее встретится на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».