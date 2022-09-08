Крэйг Вудкрофт: Недисциплинированная игра опытных хоккеистов нас подвела. Сами себе выстрелили в ногу

«В этом матче наша команда хорошо начала. Забили быстрый гол. Но затем допустили ту же ошибку, что и раньше. Позволили сопернику вернуться в игру. Поговорили об этом в первом перерыве. Затем вновь забросили. Провели неплохой период.



А дальше недисциплинированная игра опытных хоккеистов нас подвела. Много невынужденных удалений. Мы сами себе выстрелили в ногу. Поговорили об этом после матча. Все согласны, что сами отдали победу. Надо исправлять эти ошибки», — приводит слова тренера пресс-служба минского клуба.