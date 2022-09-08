Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
7.09
Динамо Мн
Салават Юлаев
24
Хоккей. КХЛ
7.09
Сочи
Динамо М
24
Хоккей. КХЛ
7.09
СКА
Авангард
41
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
7.09
СКА
Авангард
41
7.09
Сочи
Динамо М
24
7.09
Динамо Мн
Салават Юлаев
24
7.09
Локомотив
Нефтехимик
43
7.09
Витязь
Барыс
50
6.09
Куньлунь
Сибирь
Б
12
6.09
Торпедо
Амур
61
6.09
Спартак
Адмирал
21
Хоккей. КХЛ. Все результаты
10:50 (мск), источник: Прессбол

Крэйг Вудкрофт: Недисциплинированная игра опытных хоккеистов нас подвела. Сами себе выстрелили в ногу

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о матче с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«В этом матче наша команда хорошо начала. Забили быстрый гол. Но затем допустили ту же ошибку, что и раньше. Позволили сопернику вернуться в игру. Поговорили об этом в первом перерыве. Затем вновь забросили. Провели неплохой период.

А дальше недисциплинированная игра опытных хоккеистов нас подвела. Много невынужденных удалений. Мы сами себе выстрелили в ногу. Поговорили об этом после матча. Все согласны, что сами отдали победу. Надо исправлять эти ошибки», — приводит слова тренера пресс-служба минского клуба.

 "US Open". Соболенко стала машиной, не заметила обидчицы Азаренко и хочет большего
Островский — дважды чемпион, Тумилович спас клуб от вылета, Филипенко перешел из Испании. Восемь топовых белорусов в чемпионате Израиля
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь