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10:52 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка раскритиковал «Барыс» за разгром в матче с дракой

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка высказался о разгромном поражении от подмосковного «Витязя» в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанцы проиграли в гостях в матче с дракой со счетом 0:5, а наставник нашел объяснения.

«Наверное, сегодня матч решила игра спецбригад. То, что мы в течение двух периодов имели 14 минут большинства и почти не создавали моментов. Большинство было неагрессивным, не было игрока на пятаке, который бы закрывал обзор Шикину. В третьем периоде игра кардинально поменялась из-за нашей дисциплины.

Если ты не забиваешь столько в большинстве, жди, что пропустишь в первом же своем меньшинстве. Это не оправдание, скорее, пища для работы. Игра Бояркина? Не хочу оценивать, никогда не комментирую игру вратарей. Вся команда выглядела не очень хорошо сегодня», — поделился Скабелка.

Добавим, что «Барыс» проиграл три стартовые игры турнира, а завершит выезд матчем с «Сочи» (9 сентября).

Витязь
5:0
1:0, 0:0, 4:0
Барыс
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