Скабелка раскритиковал «Барыс» за разгром в матче с дракой

Казахстанцы проиграли в гостях в матче с дракой со счетом 0:5, а наставник нашел объяснения.



«Наверное, сегодня матч решила игра спецбригад. То, что мы в течение двух периодов имели 14 минут большинства и почти не создавали моментов. Большинство было неагрессивным, не было игрока на пятаке, который бы закрывал обзор Шикину. В третьем периоде игра кардинально поменялась из-за нашей дисциплины.



Если ты не забиваешь столько в большинстве, жди, что пропустишь в первом же своем меньшинстве. Это не оправдание, скорее, пища для работы. Игра Бояркина? Не хочу оценивать, никогда не комментирую игру вратарей. Вся команда выглядела не очень хорошо сегодня», — поделился Скабелка.



Добавим, что «Барыс» проиграл три стартовые игры турнира, а завершит выезд матчем с «Сочи» (9 сентября).