Стоимость строительства ледовой арены в Новосибирске выросла до 14,4 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Стоимость строительства ледового дворца спорта в Новосибирске выросла еще на 1,4 млрд рублей с начала года, до 14,4 млрд.

Власти региона связывают это с удорожанием стройматериалов, которое наблюдается с конца 2020 года, сообщил ТАСС в ответе на запрос и. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Стоимость строительства объекта к началу 2022 года выросла на 30% от изначальной, с 10 до 13 млрд рублей. Кроме того, во время рабочей поездки в Новосибирск вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в августе этого года заявлял, что строительство ледового дворца, который планировалось сдать по госконтракту к 1 сентября 2022 года, завершено лишь на 70%, отставание составляет 78 дней. Он подчеркнул, что федеральные власти выделят дополнительные средства на объект только по причинам санкций и роста стоимости стройматериалов.

«Сумма контрактов, заключенных на строительство объекта “Многофункциональная ледовая арена по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске”, составляет 14,4 млрд рублей. Финансирование данного объекта осуществляется из средств федерального и областного бюджетов. Увеличение стоимости строительства связано с удорожанием строительных материалов, которое продолжается с конца 2020 года», — сообщил Колмаков.

Он уточнил, что стоимость строительства может еще вырасти: проводится корректировка проектно-сметной документации по требованию силовых структур и Федерации хоккея РФ. Откорректированная документация отправляется по мере готовности на главгосэкспертизу. Сейчас готовность объекта составляет чуть более 73%, завершить его планируется в четвертом квартале этого года.

О причинах отставания

Сроки строительства были скорректированы по причинам, не зависящим от заказчика и подрядчика, отмечает и. о. министра. В частности, некоторое инженерное и спортивное оборудование «было снято с производства или недоступно в связи с геополитической ситуацией». Также заказчику от Федерации хоккея РФ были изменены требования к звуковому и проекционному оборудованию, из-за чего необходимо было скорректировать смету и повысить стоимость строительства.

Как сообщил ТАСС заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, прокуратура проводит повторную проверку, планирует разобрать все нарушения. «К сожалению, и подрядчики, и строительный контроль, и контроль со стороны соответствующих структур правительства Новосибирской области был недостаточен. Прокурор Новосибирской области все это констатировал. Если мы увидим недостатки в строительстве, а мы их видим, то будем детально раскладывать в том числе финансовую составляющую: куда шли деньги, почему они в свое время не дошли, почему своевременно не были закуплены отдельные виды строительных материалов, тем более, что там такие возмутительные ситуации, как польская плитка при наличии российской плитки», — сказал Демешин.