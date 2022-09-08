«Амур» победил в гостях «Металлург», проигрывая с разницей в две шайбы

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 5:4 (0:2, 1:0, 3:2, 1:0) в пользу гостей.

У хозяев шайбы забросили проводивший сотый матч за «Металлург» Николай Голдобин (13-я минута), Анатолий Никонцев (15), Данила Юров (41) и Джош Карри (52). В составе хабаровского клуба голы на счету Михала Йордана (22), Ярослава Лихачева (42), Вячеслава Грецкого (54) и Ивана Николишина (60, 61).

Вратарь «Амура» Янис Калниньш был заменен на 15-й минуте первого периода. Его меняют по ходу игры во втором матче подряд.

В конце июля Латвийская федерация хоккея (LHF) отклонила заявку на переход 30-летнего вратаря в трансферной системе Международной федерации хоккея (IIHF), однако российский клуб оспорил это решение. В итоге IIHF разрешила Калниньшу присоединиться к «Амуру». После этого LHF решила обратиться в дисциплинарную комиссию IIHF.

В апреле сейм Латвии принял поправки в закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается участвовать в соревнованиях, проводимых в России и Белоруссии. В июле генеральный секретарь LHF Робертс Плужейс заявил РИА Новости, что Калниньша из-за подписания контракта с клубом КХЛ не будут вызывать в состав сборной Латвии.