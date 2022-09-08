Гол Шипачева за две секунды до конца овертайма принес «Ак Барсу» победу над «Адмиралом»

ТАСС, 8 сентября. Казанский «Ак Барс» со счетом 2:1 в овертайме обыграл «Адмирал» из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в четверг в Казани.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Радулов (12-я минута) и Вадим Шипачев (65). У проигравших отличился Александр Горшков (40).

Шипачев забросил победную шайбу за две секунды до конца овертайма, для него этот гол стал первым в сезоне.

Шипачев на протяжении последних четырех лет выступал за московское «Динамо» и в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром и ассистентом лиги по итогам регулярного чемпионата, на его счету 67 очков (24 шайбы + 43 результативные передачи) в 48 матчах. В КХЛ нападающий также выступал за череповецкую «Северсталь» и петербургский СКА, в составе которого дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). Хоккеист является олимпийским чемпионом 2018 года, серебряным призером Игр 2022 года и чемпионом мира 2014 года.

«Ак Барс» набрал четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Адмирал» с тремя очками располагается на седьмой строчке. В следующем матче «Ак Барс» 12 сентября примет минское «Динамо». «Адмирал» днем раньше дома сыграет с пекинской командой «Куньлунь Ред Стар».