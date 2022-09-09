Россиянам не нужен хоккей? Посещаемость в КХЛ — просто кошмар

Первое сентября мы встретили лозунгом «Большой хоккей вернулся в Россию!», однако за высокими ожиданиями старта нового сезона КХЛ последовало разочарование в виде пустующих арен во время матчей регулярного чемпионата. На данный момент лигу выручает исключительное число клубов. Среди них:

«Торпедо» — при вместимости нижегородской арены «Нагорный» в 5500 зрителей три матча в среднем посетили 5433 человек;

СКА — 10334 за три матча при вместимости 12300;

«Динамо» (Минск) — 8609 за три матча при вместимости 15086;

«Трактор» — 5775 за три матча при вместимости 7500.

Этот список вскоре должны пополнить «Сибирь», «Ак Барс», «Салават Юлаев» и, конечно, «Авангард». В этих регионах хоккей любят по-особенному, и с посещаемостью здесь обычно проблем не бывает. Омичи и вовсе «вывезут» лигу за счет новой арены — нет сомнений, что, как минимум, на первых матчах она соберет аншлаг.

Куда печальнее выглядят цифры на домашних матчах московских клубов.

Например, ЦСКА пока слабо помогает статус действующего обладателя Кубка Гагарина. Три игры «красно-синих» в среднем посетили 5929 зрителей при вместимости арены в Парке Легенд в 12100 человек. Даже на матч с «Ак Барсом» трибуны заполнились только наполовину, хотя афиша была яркой, время начала встречи в понедельник удобным, да и сама игра оказалась захватывающей.

У «Спартака» с посещаемостью дело обстоит печальнее — в среднем 2882 болельщика за три матча на «Мегаспорте», вмещающем 12396 человек. А ведь «красно-белые» во всех трех встречах одержали победы в основное время и вошли в число лидеров Западной конференции! «Динамо» же не помогло даже прибытие на арену Александра Овечкина: вмещающий 10523 зрителей стадион в Петровском парке в среднем за два матча посетили 3808 человек.

Предположим, что в отношении ЦСКА можно сделать скидку: активные болельщики «красно-синих» еще несколько лет назад объявили клубу и лично президенту «армейцев» Игорю Есмантовичу бойкот в связи с переездом команды в Парк Легенд. Но что насчет «Спартака» и «Динамо»? В период, когда фанаты отказались от посещения футбольных матчей из-за введения карты болельщика, они бы очень пригодились своим родным хоккейным командам, благо КХЛ пока не намерена ввязываться в систему Fan ID. В данной ситуации остается только утешать себя тем, что московские болельщики начинают активно интересоваться хоккеем в новогодние каникулы да во время плей-офф.

Что касается клубов из других регионов, то под вопросом остаются, например, «Амур» с «Адмиралом». В доковидные времена дальневосточные команды имели хорошую посещаемость. Как же будут обстоять дела с ними сейчас — непонятно. Екатеринбургский «Автомобилист» же пока вызывает разочарование. При вместимости арены «Уралец» в 5545 зрителей «Авто» собрал в двух матчах в среднем 2819 человек. «Сочи» за счет туристов и фигуры Андрея Назарова также мог бы приманить в 12-тысячный дворец спорта «Большой» на порядок больше людей, чем 3161 человек в среднем за три матча. «Ни в какие ворота» — это и про игру «Металлурга», и про посещаемость домашних матчей последних финалистов Кубка Гагарина. Первые два матча сезона арену в Магнитогорске вместимостью 7704 человек посетили всего 2075 зрителя в среднем. Ужас!

Ну, а про «Куньлунь» и говорить не приходится — россияне не то что не понимают целесообразности выступления китайского клуба в КХЛ, а даже и не знают ничего о нем. Потому для «Ред Стар» 470 человек в среднем за три матча на арене в Мытищах с вместимостью 7114 человек еще за счастье.

Почему?

Так в чем же причина такой низкой посещаемости? Неужели россиянам не нужен хоккей? А ведь на матчи сборной России в разных видах и при любом составе всегда собирались полные трибуны. И если учитывать тот факт, что в последнее время национальную команду образуют игроки КХЛ, то по такой логике посещаемость матча чемпионата должна быть соразмерной. Тем более что в новом сезоне на фоне отстранения национальных команд от международных соревнований количество игр заметно увеличилось. С условием отмены коронавирусных ограничений смотри — не хочу. Хотя есть мнение, что в наши дни народу попросту не до хоккея, и людей заботят совсем другие проблемы.

Или, может, на низкую посещаемость принципиально влияют цены на билеты? Действительно, в период непростой экономической обстановки граждане в первую очередь заботятся об основных потребностях человека: еда, жилье, транспорт, учеба. Развлечения — а поход на спортивные мероприятия стоит отнести именно к ним — следуют только потом. И в данном вопросе слишком много тонкостей хотя бы потому, что у разных людей разная платежеспособность.

В качестве примера возьмем вышеупомянутый матч ЦСКА — «Ак Барс»: самый дешевый билет стоил 300 рублей, самый дорогой — 2500. У «Динамо» и «Спартака», к слову, ценообразование практически аналогичное. Кажется, что 300 рублей — весьма комфортная цена. Если же брать билеты на семью (условно мать, отец и ребенок), то расходы увеличиваются втрое. Выглядят ли они большими с учетом того, что игры проходят с тем же «Ак Барсом» и командами, которые входят в идентичную категорию билетной программы, каждый решит для себя сам.

Чуть более очевидной выглядит картина в Екатеринбурге. Многие уже отметили, что у «Автомобилиста» едва ли не самые высокие цены на билеты в КХЛ. Всего в билетной программе «Авто» имеются две категории: «Звезды» (матчи против ЦСКА, «Металлурга», «Трактора», СКА, «Салавата Юлаева», московского «Динамо», «Авангарда», «Спартака», «Ак Барса», «Локомотива» и «Барыса») и «Все на хоккей!» (куда входят все остальные соперники). Самый дешевый билет по второй категории обойдется зрителю в 500 рублей, самый дорогой по ней же — 1800. Готовы ли екатеринбуржцы по несколько раз в неделю отдавать минимум по 500 рублей, чтобы посмотреть игру с условным «Куньлунем» — вопрос риторический.

Но даже при таких раскладах история с дороговизной билетов — это палка о двух концах. Клубы еще с момента начала пандемии понесли серьезные убытки, которые необходимо каким-то образом возмещать. Реализация билетов и абонементов является одним из способов, хоть и малоэффективным: все-таки сумма с продажи заветных квитков на матчи практически несоизмерима на фоне общего дохода. Но и идти в отказ клубы тоже не могут.

И что в итоге? КХЛ, которая проделывает огромный объем работы для своей популяризации, желаемого эффекта не получает. Именно здесь уместно сравнение с НХЛ, где едва ли не каждый матч — это шоу, благодаря которому зрители, не жалея больших денег за билет, занимают места на трибунах задолго до стартового вбрасывания. Если мы отталкиваемся от определения спортивного мероприятия как развлечения, то и зрителя заманивать нужно соответствующим образом. Одним участием Александра Овечкина, Камилы Валиевой, Алины Загитовой и даже Жозе Моуринью с Хабибом Нурмагомедовым в проведении символического вбрасывания ледовый дворец не заполнишь, а большинство приглашенных артистов и певцов зрители не знают вовсе. Однако если организовывать что-то более грандиозное, то и расходы на проведение такого шоу увеличатся, а с ними и цены на билеты, что вполне естественно и справедливо.

Замкнутый круг.

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