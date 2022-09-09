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10:48 (мск), источник: Sports.Ru

В сборную Словакии будут вызывать игроков из КХЛ: «Они не нарушают международные соглашения или наши законы»

В сборную Словакии будут вызывать игроков из КХЛ.

СловакияКХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Федерация хоккея Словакии не стала следовать примеру Швеции, Финляндии, Чехии и Франции, отказавшихся от привлечения игроков из КХЛ в сборные своих стран.

«Мы всегда будем соблюдать международные соглашения и действующие законы Словацкой Республики.

Мы считаем, что игроки, которые в настоящее время играют в России, не нарушают международные соглашения и наши законы.

Мы будем опираться на Олимпийскую хартию, согласно которой спорт должен быть инструментом объединения. Нападки и враждебность по отношению к спортсменам недопустимы, как и любые военные операции.

По этой причине мы продолжим вызывать игроков в сборную, исходя из их текущей формы, а не лиги, в которой они выступают», — говорится в заявлении федерации.

В КХЛ сейчас выступают 7 игроков из Словакии — вратари Патрик Рыбар («Спартак») и Адам Гуска («Торпедо»), защитники Михал Чайковски («Сибирь») и Кристиан Ярош («Авангард»), нападающие Михал Криштоф («Адмирал»), Самуэль Бучек («Нефтехимик») и Адам Лишка («Северсталь»).

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