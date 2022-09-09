В сборную Словакии будут вызывать игроков из КХЛ: «Они не нарушают международные соглашения или наши законы»

«Мы всегда будем соблюдать международные соглашения и действующие законы Словацкой Республики.



Мы считаем, что игроки, которые в настоящее время играют в России, не нарушают международные соглашения и наши законы.



Мы будем опираться на Олимпийскую хартию, согласно которой спорт должен быть инструментом объединения. Нападки и враждебность по отношению к спортсменам недопустимы, как и любые военные операции.



По этой причине мы продолжим вызывать игроков в сборную, исходя из их текущей формы, а не лиги, в которой они выступают», — говорится в заявлении федерации.