В сборную Словакии будут вызывать игроков из КХЛ: «Они не нарушают международные соглашения или наши законы»
В сборную Словакии будут вызывать игроков из КХЛ.
В сборную Словакии будут вызывать игроков из КХЛ.
Федерация хоккея Словакии не стала следовать примеру Швеции, Финляндии, Чехии и Франции, отказавшихся от привлечения игроков из КХЛ в сборные своих стран.
«Мы всегда будем соблюдать международные соглашения и действующие законы Словацкой Республики.
Мы считаем, что игроки, которые в настоящее время играют в России, не нарушают международные соглашения и наши законы.
Мы будем опираться на Олимпийскую хартию, согласно которой спорт должен быть инструментом объединения. Нападки и враждебность по отношению к спортсменам недопустимы, как и любые военные операции.
По этой причине мы продолжим вызывать игроков в сборную, исходя из их текущей формы, а не лиги, в которой они выступают», — говорится в заявлении федерации.
В КХЛ сейчас выступают 7 игроков из Словакии — вратари Патрик Рыбар («Спартак») и Адам Гуска («Торпедо»), защитники Михал Чайковски («Сибирь») и Кристиан Ярош («Авангард»), нападающие Михал Криштоф («Адмирал»), Самуэль Бучек («Нефтехимик») и Адам Лишка («Северсталь»).