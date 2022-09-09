В СКА резко прокомментировали слухи о переходе Федотова
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА опровергли слухи о переходе голкипера Ивана Федотова в петербургскую команду.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА опровергли слухи о переходе голкипера Ивана Федотова в петербургскую команду.
Ранее СМИ сообщили, что Федотов, права на которого в КХЛ принадлежат московскому ЦСКА, в случае подписания контракта с «красно-синими» может быть обменян в стан петербуржцев.
«Информация СМИ касательно возможного перехода голкипера Ивана Федотова в СКА — чушь собачья. Голкипер находится в рядах вооруженных сил РФ, никакие переговоры по поводу его трансфера сейчас невозможны», — говорится в заявлении клуба.
В июле сотрудники военкомата задержали 25-летнего Федотова в Санкт-Петербурге. Голкипер после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где он выступал за московский ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». В данный момент спортсмен находится в воинской части в Архангельской области и, как отмечал его адвокат Алексей Пономарев, «как может поддерживает физическую форму».