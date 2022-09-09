В СКА резко прокомментировали слухи о переходе Федотова

Ранее СМИ сообщили, что Федотов, права на которого в КХЛ принадлежат московскому ЦСКА, в случае подписания контракта с «красно-синими» может быть обменян в стан петербуржцев.

«Информация СМИ касательно возможного перехода голкипера Ивана Федотова в СКА — чушь собачья. Голкипер находится в рядах вооруженных сил РФ, никакие переговоры по поводу его трансфера сейчас невозможны», — говорится в заявлении клуба.