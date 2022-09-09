СКА обыграл московское «Динамо» и одержал четвертую победу подряд на старте сезона КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Марат Хайруллин (16-я, 18-я минуты), Александр Никишин (23) и Валентин Зыков (51). У «Динамо» отличился Андрей Миронов (46). Вратарь СКА Александр Самонов получил травму в конце второго периода, его заменил Дмитрий Николаев. Никишин забросил первую шайбу в составе петербургской команды после перехода в межсезонье из московского «Спартака».

СКА одержал четвертую победу со старта регулярного чемпионата. До этого петербургский клуб был сильнее уфимского «Салавата Юлаева» (3:2 ОТ), «Барыса» из Нур-Султана (3:1) и омского «Авангарда» (4:1). «Динамо» же потерпело первое поражение в текущем сезоне, ранее московская команда обыграла казанский «Ак Барс» (2:0), нижнекамский «Нефтехимик» (6:1) и «Сочи» (4:2).