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00:46 (мск), источник: Vesti.kz

Гол на 11-й секунде и провальные периоды. «Барыс» потерпел очередное поражение в КХЛ

ХК «Барыс» уступил в матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сочи
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Источник: РИА "Новости"

Матч в Сочи завершился со счетом 6:3 в пользу хозяев.

Встреча началась с быстрого гола гостей в исполнении Кирилла Савицкого, который отличился на 11-й секунде с передачи Никиты Михайлиса. Впрочем, в первом периоде «Сочи» трижды поразил ворота «Барыса». Шайбы на счету Артура Тянулина, Никиты Феоктистова и Артема Николаева. Причем первые две шайбы случились в течение 30-ти секунд.

Во втором периоде Савицкий забросил еще одну шайбу (23 минута), а на 35-й минуте Луис Энтони сравнял счет — 3:3. В заключительном периоде хоккеисты «Сочи» в течении двух минут отличились еще трижды. Отличились Егор Бабенко, Тянулин и Кирилл Петьков.

«Барыс» потерпел четвертое поражение в четырех матчах на старте сезона. У «Сочи» первая победа в четырех встречах. 13 сентября команда Андрея Скабелки примет «Трактор».

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6:3
3:1, 0:2, 3:0
Барыс
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