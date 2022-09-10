Гол на 11-й секунде и провальные периоды. «Барыс» потерпел очередное поражение в КХЛ

Матч в Сочи завершился со счетом 6:3 в пользу хозяев.

Встреча началась с быстрого гола гостей в исполнении Кирилла Савицкого, который отличился на 11-й секунде с передачи Никиты Михайлиса. Впрочем, в первом периоде «Сочи» трижды поразил ворота «Барыса». Шайбы на счету Артура Тянулина, Никиты Феоктистова и Артема Николаева. Причем первые две шайбы случились в течение 30-ти секунд.

Во втором периоде Савицкий забросил еще одну шайбу (23 минута), а на 35-й минуте Луис Энтони сравнял счет — 3:3. В заключительном периоде хоккеисты «Сочи» в течении двух минут отличились еще трижды. Отличились Егор Бабенко, Тянулин и Кирилл Петьков.