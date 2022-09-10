Казахстанского хоккеиста назвали звездой матча КХЛ
Форвард «Барыса» Кирилл Савицкий по версии КХЛ стал звездой матча против «Сочи», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Форвард «Барыса» Кирилл Савицкий по версии КХЛ стал звездой матча против «Сочи», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Савицкий в этой встрече забросил две шайбы. Одну из них — на 11-й секунде игры. Также за 17 минут на льду он заблокировал один удар соперника. «Барыс» уступил «Сочи» со счетом 3:6, потерпев четвертое подряд поражение на старте сезона КХЛ.