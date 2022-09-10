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10:06 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанского хоккеиста назвали звездой матча КХЛ

Форвард «Барыса» Кирилл Савицкий по версии КХЛ стал звездой матча против «Сочи», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Савицкий в этой встрече забросил две шайбы. Одну из них — на 11-й секунде игры. Также за 17 минут на льду он заблокировал один удар соперника. «Барыс» уступил «Сочи» со счетом 3:6, потерпев четвертое подряд поражение на старте сезона КХЛ.

Сочи
6:3
3:1, 0:2, 3:0
Барыс
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