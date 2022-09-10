Казахстанского хоккеиста назвали звездой матча КХЛ

Савицкий в этой встрече забросил две шайбы. Одну из них — на 11-й секунде игры. Также за 17 минут на льду он заблокировал один удар соперника. «Барыс» уступил «Сочи» со счетом 3:6, потерпев четвертое подряд поражение на старте сезона КХЛ.