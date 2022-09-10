Удивили на старте. Топ-10 главных открытий начала сезона КХЛ

Позади остались только полторы недели из беспрецедентного марафона, который в нынешнем сезоне представляет собой регулярный чемпионат КХЛ. На данный момент все команды провели только по три-четыре матча, но уже можно сделать первые пока что исключительно промежуточные выводы об игроках, лучше всего проявивших себя в начале сезона.

Антон Красоткин («Сибирь»), 25 лет, 3 матча, 2 победы, 2 шат-аута, 98,8% ОБ, КН 0,33

25-летний воспитанник ярославской школы хоккея и сын прославленного в прошлом защитника Дмитрия Красоткина проводит в Новосибирске свой третий сезон, но впервые в карьере несёт на себе функцию фактически безальтернативного первого номера команды. После ухода из «Сибири» финского голкипера Харри Сятери россиянин из бэкапа превратился в полноправного основного вратаря и действует выше всяких похвал в начале регулярки.

В трёх сыгранных матчах Антон одержал две победы, пропустив на этом отрезке лишь одну шайбу. Примечательно, что Красоткину уже дважды удалось оставить ворота в неприкосновенности — это произошло во встречах с ХК «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар». Столько же «сухарей» голкипер оформил за три последних сезона, в которых в сумме сыграл 62 матча. Статистический прогресс налицо.

Дмитрий Шикин («Витязь»), 31 год, 4 матча, 4 победы, 1 шат-аут, 95,1% ОБ, КН 1,75

Через несколько месяцев исполнится 12 лет с момента последнего триумфа сборной России на молодёжном чемпионате мира. Наверняка состав той команды Валерия Брагина практически без ошибок перечислит каждый любитель хоккея в нашей стране. Так много раз за это десятилетие в прессе вспоминали легендарный камбэк в финальном матче с Канадой, который начался с того, что при счёте 3:0 в пользу команды «кленового листа» тренерский штаб россиян произвёл перестановку на последнем рубеже, заменив Игоря Бобкова на Дмитрия Шикина.

За несколько дней до начала сезона КХЛ голкиперу Шикину исполнился 31 год, и те золотые мгновения Баффало по сей день остаются главным и единственным успехом в его карьере. За прошедшее время Дмитрий переменил огромное количество команд, проделав путь от СКА до непродолжительного выступления в чемпионате Швейцарии. После двух последних совсем неудачных сезонов могло показаться, что карьера вратаря окончательно идёт на спад, но на старте текущей регулярки Шикин просто монструозен.

Мало того, что Дмитрий одержал четыре победы в четырёх матчах. Посмотрите, какие соперники были повержены скромным «Витязем». Последовательно были обыграны «Авангард», «Салават Юлаев» и накануне «Локомотив», а между встречами с уфимцами и ярославцами всухую был повержен ещё и «Барыс». Прекрасная игра Шикина — главный козырь команды Вячеслава Буцаева на старте сезона.

Александр Хмелевски («Салават Юлаев»), 23 года, 5 (4+1) очков в 4 матчах

23-летний американец, скорее, не удивил своей игрой, а подтвердил те авансы, которые выдавались ему ещё в межсезонье. Молодой нападающий приехал в КХЛ перезапускать свою карьеру, не сумев получить статус полноправного игрока основного состава в системе клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Хмелевски предельно мотивирован на то, чтобы выдать классный сезон и заставить скаутов североамериканской лиги по-новому посмотреть на его кандидатуру.

И по сыгранным матчам к Александру не может быть никаких вопросов. Хмелевски удалось отличиться в трёх из четырёх матчей уфимской команды, а во встречах с минским «Динамо» и «Трактором» на его счету победные броски. На данный момент на действиях Саши никоим образом не отразилась и травма Джоша Хо-Сэнга, который также должен был стать лидером «Салавата Юлаева», но получил тяжёлую травму и выбыл из строя до конца года.

Кирилл Пилипенко («Северсталь»), 25 лет, 6 (0+6) очков в 4 матчах

Кирилл Пилипенко — огромный талант. Эту аксиому знает каждый, кто плотно следил за молодёжным хоккеем и видел, какие трюки периодически закладывал воспитанник уральского хоккея в период своего выступления в МХЛ. Дебют нападающего в КХЛ в составе московского «Динамо» также получился феерическим — две шайбы в двух первых матчах в ворота «Авангарда» и «Югры».

Но дальше в карьере Пилипенко произошёл заметный стопор. Специалисты, работавшие с ним, отмечали не самый простой характер молодого игрока, который мешал поступенчатому его развитию. Ключей к голове форварда не получилось подобрать ни в «Динамо», ни в «Адмирале», ни в «Сочи». Зато в «Северстали» всё у Кирилла пошло как надо.

Главный тренер череповецкой команды Андрей Разин сумел добиться от екатеринбургского бриллианта главного — стабильности действий. Ещё в прошлом сезоне Кирилл превратился в одного из главных лидеров «Северстали», а в этом сезоне он является лучшим ассистентом всей лиги. И такие передачи, как во вчерашней встрече с ЦСКА, Пилипенко сумел поставить на конвейер.

Марат Хайруллин (СКА), 26 лет, 5 (5+0) шайб в 4 матчах

Санкт-Петербургский СКА накануне обыграл московское «Динамо» (4:1) и возглавил турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, одержав четвёртую победу в четырёх матчах. Главным героем матча снова стал Марат Хайруллин, ещё в первом периоде оформивший дубль, сначала отличившийся при игре в равных составах, а затем использовавший численный перевес.

Благодаря дублю в ворота бело-голубых Марат вырвался на первое место снайперской гонки КХЛ, опередив вышеупомянутого Хмелевски. За несколько дней до матча с «Динамо» Хайруллин солировал и во встрече с «Авангардом», отгрузив в ворота «ястребов» хет-трик. Пока что именно экс-форвард «Нефтехимика» является главной ударной силой СКА, а не тот же Дмитрий Яшкин, вернувшийся в КХЛ после неудачи в «Аризоне».

Денис Ян («Торпедо»), 25 лет, 3 (3+0) шайбы в 3 матчах

В межсезонье автозаводцы провели скромную селекционную работу, сделав ставку на прогресс собственных игроков. Одним из редких приобретений «Торпедо» стал 25-летний нападающий Денис Ян. Родившийся в Портленде хоккеист обладает двойным гражданством (Россия/США), но ранее никогда в карьере не играл в стране, где живут его родители.

В межсезонье Денис на время прекратил тщетные попытки пробиться в НХЛ и принял контрактное предложение «Торпедо». В команде Игоря Ларионова американец российского происхождения образовал ударную тройку с Кевином Агостино и сыном главного тренера, и это сочетание пока поражает воображение своей игрой. Впрочем, как и вся нижегородская команда, лидирующая в лиге по показателю заброшенных шайб в среднем за игру — 17 голов в трёх матчах.

Ярослав Лихачёв («Амур»), 21 год, 2 (2+0) шайбы в 3 матчах

Воспитанник «Локомотива» это межсезонье провёл в родной команде, отработав всю предсезонную подготовку под руководством Игоря Никитина. Опытный наставник пробовал молодого нападающего в разных сочетаниях, в том числе и в первой тройке, но в конечном счёте посчитал, что Лихачёв проиграл конкуренцию за место в составе Степану Никулину.

Тогда в канун старта сезона «Локомотив» принял решение отдать нападающего в «Амур», воспользовавшись арендным соглашением. В хабаровском клубе Ярослав с места в карьер и дебютировал в КХЛ, уже во втором матче на взрослом уровне поразив ворота «Торпедо». А спустя пару дней Лихачёв записал в свой актив и гол в ворота Василия Кошечкина. Если Ярослав продолжит демонстрировать игру такого высокого уровня, можно не сомневаться в том, что через год он уже точно будет играть за «Локомотив».

Владислав Кара («Витязь»), 24 года, 3 (3+0) шайбы в 4 матчах

К 24-летнему возрасту Кара сменил уже три команды только в КХЛ, успев поиграть за «Ак Барс», «Спартак» и «Северсталь». Причём минувший сезон российский нападающий пропустил на элитном уровне российского хоккея, целиком отыграв год в ВХЛ. В это межсезонье Владислав перебрался в «Витязь» и продемонстрировал ураганное начало регулярки.

Промолчав в матче с «Авангардом», затем Кара забросил три шайбы в трёх матчах, выдав лучшую серию в своей карьере. Любопытно, что теперь нападающего отделяет всего одно точное попадание от личного рекорда по голам в сезоне КХЛ — четыре шайбы в 27 матчах за «Ак Барс» в сезоне-2019/2020.

Иван Игумнов («Динамо» Москва), 26 лет, 4 (2+2) очка в 4 матчах

В конце июня форварду московского «Динамо» исполнилось 26 лет, и новый сезон стал для Ивана уже восьмым на уровне КХЛ. За это время Игумнов зарекомендовал себя очень старательным хоккеистом, выполняющим на площадке чекерские функции и традиционно являющимся одним из главных нападающих «Динамо» при игре в меньшинстве. К Игумнову никогда не было вопросов по отношению к делу. Неслучайно Иван, когда был здоров и не был травмирован, всегда оставался основным игроком столичной команды при любом главном тренере — от Сергея Орешкина до Алексея Кудашова.

При этом никогда от Игумнова никто не ждал и не требовал бомбардирских подвигов. Например, за всю прошлую регулярку российский нападающий забросил всего две шайбы в 44 матчах. И это не было каким-то провалом Игумнова. Он просто выполнял свою роль в команде, где за забрасывание шайб и реализацию большинства отвечали совсем другие нападающие.

Но на старте нового чемпионата ассистент капитана московского «Динамо» раскрылся в новой ипостаси. Для начала Игумнов нарисовал шедевральный победный гол в ворота «Ак Барса», а затем удачно сыграл на подправлении в игре с «Нефтехимиком». За два матча воспитанник СДЮШОР «Динамо» повторил свой снайперский результат прошлой регулярки и не собирается останавливаться на достигнутом. Вот и в проигранном матче со СКА (1:4) именно Иван стал автором голевой передачи на единственный гол Андрея Миронова.

Любопытно, что, начав демонстрировать игру совсем другого класса в атаке, не забывает Игумнов и про те сильные стороны, которые и сделали его игроком уровня КХЛ. За четыре матча при нахождении Ивана на льду московское «Динамо» забросило шесть шайб в чужие ворота и не пропустило ни одного гола в свои. Неудивительно, что именно Игумнов сейчас занимает первое место во всей лиге по показателю полезности «+6», деля его с Мироновым.

Иван Николишин («Амур»), 26 лет, 5 (2+3) очков в 4 матчах

Не только дети Дмитрия Красоткина и Игоря Ларионова ярко проявили себя на первой неделе регулярного чемпионата КХЛ. Очень хорош и сын Андрея Николишина Иван, являющийся сейчас главным форвардом «Амура». Российский форвард заметно выделяется в команде Вадима Епанчинцева, образовав ударную связку с Игорем Руденковым.

Именно их сочетание украло матч у «Металлурга», сначала переведя игру в овертайм, а затем и отличившись в дополнительное время. Руденков дважды ассистировал — Николишин дважды завершал. Хотя центральный нападающий «тигров» и сам умеет неплохо пасовать партнёрам, в доказательство этому три голевые передачи и статус лучшего ассистента и бомбардира команды на данный момент.