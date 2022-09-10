«Спартак» проиграл «Металлургу» и потерпел первое поражение в текущем сезоне КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметился Филипп Майе (35-я и 61-я минуты). У «Спартака» отличился Филип Вароне (32). Для Вароне данный гол стал первым в составе «Спартака», в который игрок перешел летом. Также за московскую команду дебютировал российский нападающий Павел Ткаченко, ранее выступавший в КХЛ за новосибирскую «Сибирь».

«Спартак» потерпел первое поражение в текущем сезоне КХЛ. Ранее московский клуб победил хабаровский «Амур» (3:2), «Сибирь» (1:0) и «Адмирал» из Владивостока (2:1). «Металлург» одержал вторую победу в пяти матчах со старта регулярного чемпионата. Подопечные Ильи Воробьева в предыдущих встречах уступили московскому ЦСКА (2:6), череповецкой «Северстали» (3:4 ОТ) и «Амуру» (4:5 ОТ), а также одержали победу в игре против нижегородского «Торпедо» (5:4).