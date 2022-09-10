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17:47 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проиграл «Металлургу» и потерпел первое поражение в текущем сезоне КХЛ

ТАСС, 10 сентября. Московский «Спартак» со счетом 1:2 уступил магнитогорскому «Металлургу» в овертайме матча регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в субботу в Магнитогорске.

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметился Филипп Майе (35-я и 61-я минуты). У «Спартака» отличился Филип Вароне (32). Для Вароне данный гол стал первым в составе «Спартака», в который игрок перешел летом. Также за московскую команду дебютировал российский нападающий Павел Ткаченко, ранее выступавший в КХЛ за новосибирскую «Сибирь».

«Спартак» потерпел первое поражение в текущем сезоне КХЛ. Ранее московский клуб победил хабаровский «Амур» (3:2), «Сибирь» (1:0) и «Адмирал» из Владивостока (2:1). «Металлург» одержал вторую победу в пяти матчах со старта регулярного чемпионата. Подопечные Ильи Воробьева в предыдущих встречах уступили московскому ЦСКА (2:6), череповецкой «Северстали» (3:4 ОТ) и «Амуру» (4:5 ОТ), а также одержали победу в игре против нижегородского «Торпедо» (5:4).

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав семь очков. «Металлург» с шестью очками располагается на второй позиции в Восточной конференции. В следующем матче «Спартак» на выезде встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым» 12 сентября. «Металлург» 15 сентября сыграет в гостях против «Амура».

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