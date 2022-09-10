Хоккеисты минского «Динамо» одержали крупную победу над «Нефтехимиком»

Первый гостевой матч регулярного чемпионата подопечные Вудкрофта проводили в Нижнекамске против местного «Нефтехимика». Стартовый период завершился со счетом 1:1, в составе динамовцев отличился Седрик Пакетт. Уйти в отрыв «бело-голубым» удалось в начале следующей трети, точные броски Сергея Сапего и Райана Спунера разделили пять минут. В финальной трети «зубры» и вовсе довели счет до крупного — 5:1, шайбами отметились Брендан Козун и Виталий Пинчук.