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10 сентября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» одержали крупную победу над «Нефтехимиком»

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» с победы начало дебютную выездную серию в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: РИА "Новости"

Первый гостевой матч регулярного чемпионата подопечные Вудкрофта проводили в Нижнекамске против местного «Нефтехимика». Стартовый период завершился со счетом 1:1, в составе динамовцев отличился Седрик Пакетт. Уйти в отрыв «бело-голубым» удалось в начале следующей трети, точные броски Сергея Сапего и Райана Спунера разделили пять минут. В финальной трети «зубры» и вовсе довели счет до крупного — 5:1, шайбами отметились Брендан Козун и Виталий Пинчук.

Таким образом, после четырех матчей со старта сезона минчане имеют 6 очков. Выездная серия «зубров» продолжится в понедельник встречей с казанским «Ак Барсом», начало — в 19.00. Далее «Динамо» ожидают гостевые поединки с «Северсталью» 14 сентября и снова с «Ак Барсом» 16 сентября.

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