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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл новосибирскую «Сибирь» по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Трактор
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Трактора» в основное время отличились Алексей Бывальцев (17-я минута) и Тему Пулккинен (36). У «Сибири» забили Тейлор Бек (39) и Никита Шашков (52). В овертайме команды не сумели выявить победителя, в серии буллитов успешнее оказался «Трактор» благодаря точным броскам Петра Хохрякова и Тему Пулккинена — 2:0.

«Трактор» одержал вторую победу в пяти матчах регулярного чемпионата, «Сибирь» потерпела второе поражение в пяти играх.

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