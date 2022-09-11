«Трактор» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Трактора» в основное время отличились Алексей Бывальцев (17-я минута) и Тему Пулккинен (36). У «Сибири» забили Тейлор Бек (39) и Никита Шашков (52). В овертайме команды не сумели выявить победителя, в серии буллитов успешнее оказался «Трактор» благодаря точным броскам Петра Хохрякова и Тему Пулккинена — 2:0.