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19:26 (мск), источник: Sports.Ru

«Авангард» проиграл все 4 матча со старта сезона, оставшись единственным клубом в КХЛ без набранных очков

До четырех матчей продлилась серия поражений «Авангарда» со старта сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

Авангард
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Авангард"

Команда тренера Дмитрия Рябыкина уступила «Автомобилисту» (2:4) в матче регулярного чемпионата.

Это поражение стало четвертым подряд для омского клуба со старта сезона.

«Авангард» таким образом не начинал сезон ни разу в истории КХЛ — прежде команда уступала только два раза подряд на старте чемпионата.

Ранее «ястребы» проиграли «Витязю» (2:3), минскому «Динамо»(3:6) и СКА (1:4). «Авангард» остается единственным клубом в лиге без набранных очков в этом сезоне.

В следующем матче, 13 сентября, «Авангард» встретится с «Сибирью» в Новосибирске.

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